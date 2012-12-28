Cуд обязал мэрию привести в порядок дороги в Матырском и Дачном

Прокуратура и ГИБДД выявили на этих дорогах многочисленные выбоины и неровности.

Суд удовлетворил иск прокуратуры Левобережного района Липецка к департаменту дорожного хозяйства и благоустройства мэрии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, этим решением департамент дорожного хозяйства обязали привести покрытие дорог на улицах Моршанской и Энергостроителей в Матырском, улицы Центральной в посёлке Дачный, улицы Балашовское лестничество и переулка Бестужева в соответствие с требованиями законодательства.«Дороги на этих улицах имеют многочисленные выбоины и неровности, препятствующие нормальному движению, а также создающие угрозу безопасности дорожного движения», — рассказали в прокуратуре.