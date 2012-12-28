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Общество
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сегодня, 11:39
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Cуд обязал мэрию привести в порядок дороги в Матырском и Дачном
Прокуратура и ГИБДД выявили на этих дорогах многочисленные выбоины и неровности.
«Дороги на этих улицах имеют многочисленные выбоины и неровности, препятствующие нормальному движению, а также создающие угрозу безопасности дорожного движения», — рассказали в прокуратуре.
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