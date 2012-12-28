Выходные в Липецке: всё о Пасхе – кто придумал красить яйца, как вести себя на кладбище

Рассказываем всё самое главное о выходных и о светлом православном празднике.

В субботу в Липецке – 9-14 градусов, но на Пасху заметно потеплеет – 14-19 градусов. В воскресенье возможны кратковременные дожди.













Отключение света

4 мая с 8:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта ожидаются отключения электричества на срок до 3-х часов для каждого домовладения на улицах Абрикосовой, Береговой, Бригадной, Бурлакова, Волжской, Добровской, Железногорской, Земляничной, Ладыгина, Леваневского, Локомотивной, Надежды, Папанина, Патриотической, Писарева, Пляжной, Санитарной, Светлова, Славянской, Сливовой, Тихой, Ярославской в переулках Виноградном, на проезде Каштановом.

5 мая с 8:00 до 18:00 отключение на срок до 3-х часов ждёт улицы Бурлакова, Добровскую, Железногорскую, Патриотическую, Писарева, Светлова, Тихую, Ярославскую.

Пасха

Верующие соберутся православных храмах в ночь на 5 мая, чтобы отстоять службу и передать друг другу благую весть о воскрешении Христовом.









Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца появился еще в I веке от Рождества Христова. Церковное предание гласит, что в те времена было принято, посещая императора, приносить ему дар. И когда бедная ученица Христа, святая Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры, то подарила Тиверию простое куриное яйцо.









Во многих семьях принято в праздник Пасхи навещать кладбище, где находятся могилы их близких. Это, как говорится, дело богоугодное. А вот выпивать на могилах вовсе необязательно. Напротив, традиция употреблять спиртные напитки восходит к языческим тризнам и осуждается официальной церковью.















Культурные выходные

На Пасху культурная программа в Липецке будет небольшой. Выходные в праздники и в обоих драматических театра, в театре кукол. Ничего не запланировано в Липецкой филармонии, будет пустовать и концертный зал в Доме музыки.Обычно в этих учреждениях кипи жизнь на выходных.











Вернее, это даже не спектакль, параллельно с действием будет проходить мастер-класс по изготовлению театральных кукол. Каждый участник может стать частью волшебного театрального мира. Участие в мастер-классе даст возможность детям развить свои артистические навыки и творческое мышление.









Фото vk.com/vbiblioteku



Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает 4 мая в 14:00 на мастер класс художницы Нарины Казаровой.











Ещё один полезный урок пройдёт 5 мая прямо под открытым небом. В 15:00 в Нижнем парке состоится мастер-класс по изготовлению своими руками глиняной свистульке и обучению игры на ней.









5 мая в 14:00 в библиотечно-информационном Центре им. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) состоится концерт в рамках проекта «Поют ветераны».















В Великую субботу и на Пасху Христову в церквях можно будет освятить куличи. А вот обряд, совершённый в магазинах или в местах производства куличей, будет считаться недействительным. Липецкая митрополия официально запретила освящать пасхальные приношения везде, кроме храмов. Священникам, которые нарушат запрет, не подставят вторую щёку. Их накажут.Вместо возлияний за усопших лучше помолиться – возле могилы или в церкви. Считается. Что души нуждаются в наших молитвах, а в светлый праздник – особенно.На кладбище рекомендуют первым делом зажечь свечку и прочитать молитву.И всё же сходить будет куда. В культурном пространстве «Библиотека» 4 мая в 12:01 начнут показывать постановку от липецкого Театра под деревом «Потешный театр имени Петра I».Под её руководством участники изобразят на холсте прекрасный букет сирени. Получившуюся картину можно оформить в рамку на память о теплой встрече, она станет прекрасным украшением интерьера.Своё незаурядное мастерство продемонстрирует вокальный коллектив «Звонница».