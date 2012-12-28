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В России
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39 минут назад

Сильный ветер привел к падению деревьев в Москве

Из-за непогоды в столице закрылись летние веранды, городские парки и зоопарк. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья.

Порывы ветра в Москве достигают 19 м/с, есть случаи падения деревьев, - сообщает комплекс городского хозяйства.

"Сильный ветер сохранится до конца дня. Зафиксированы порывы ветра до 19 м/с. Есть случаи падения деревьев. Просим горожан быть предельно внимательными на улице", - говорится в сообщении в телеграм-канале комплекса.

Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья.

Ранее пресс-служба комплекса сообщила, что порывы ветра в столице по прогнозам могут достигать 23 м/с, - передает "Интерфакс".

По данным городских служб, сильный ветер сохранится до конца дня. В МЧС призвали горожан обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать машины подальше от деревьев, а за рулем снижать скорость и держать безопасную дистанцию.

Из-за непогоды в столице закрылись летние веранды, городские парки и зоопарк. Также не работают Новая Третьяковка и колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. По регламенту его останавливают при порывах ветра более 15 метров в секунду. Горожан просят быть предельно внимательными и осторожными на улице.
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