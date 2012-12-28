В России
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45 минут назад
В Краснодарском крае произошел пожар в складских помещениях
По уточненным данным, возгорание произошло в складах с материалами для изготовления обуви. Ранее в МЧС сообщали, что горят два ангара на улице Безуленко в поселке Индустриальный Краснодара.
"Силы огнеборцев направлены на ликвидацию пожара и защиту стоящего рядом ангара", - сказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что в ликвидации пожара задействованы от МЧС России 67 человек и 20 единиц техники.
Площадь возгорания составляла 1,7 тыс. кв. м, затем она увеличилась до 1,8 тыс. кв.м. Пожар локализовали, в 22:48 ликвидировали открытое горение. Информация о пострадавших не поступала.
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