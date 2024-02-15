Сегодня в Липецке: седовласый липецкий гуру музыки, Янковский без «Вовы-Адидаса»

Представляем вам культурную программу наступившей пятницы.



Температура воздуха днём составит – от -7 до -9 градусов. Пройдёт небольшой снег, а на дорогах по-прежнему гололёд.С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 15 микрорайон, 16, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 35, 35а, 35б; Водопьянова, 70.С 09:00 до 17:00 останутся без электричества жители улиц 2-й Крымской, 50 лет НЛМК, Верхней, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Фрунзе, Чаплыгина, Чкалова, Шмидта, переулка Джамбула, Комсомольского проезда.С 09:00 до 17:00 возможно отключение до 3-х часов на улицах XX Партсъезда, Абрикосовой, Земляничной, Красной, Л. Шевцовой, Маяковского, Молодёжной, Надежды, Салтыкова-Щедрина, Северный Рудник, С. Тюленина, Папанина, Полетаева, Славянской, Сливовой, на проездах Каштановом, Поперечном, Универсальном, в переулках Брянском, Виноградном, Витебском, Данковском, в садоводчестве «Строитель».С 09:00 до 16:00 на три часа могут оставить без света улицы Бабушкина и Семенова-Тян-Шанского.Гололёд и пятница – равно пробки. Заторы сегодня гарантированы больше обычного, поэтому рекомендуем не пренебрегать «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями. Вдруг вам повезёт и вы сумеете отыскать маршрут, по которому удастся проехать быстрее.В Доме музыки (ул. П.Осапенко,18) в 18:00 состоится концерт лауреата многих престижных конкурсов Липецкого симфонического оркестра совместно с солисткой из Москвы победительницей международных конкурсов Ариной Рабенковой (кларнет).Зрители услышат произведения А. Вебера и А. Дворжака.Лирическая музыка, приятный голос и песни со смыслом. Всё это сегодня на проекте «Квартирник в живом музее» в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, отдельный вход справа от касс). В 19:00 здесь выступит липецкий музыкант Евгений Козлов.Виртуоз гитары и автор собственных сочинений. Музыка далеко не провинциального уровня.Импозантный седовласый музыкант исполнит песни собственного сочинения (и не только) в рамках проекта «Квартирник в живом музее».В Липецком академическом театра драмы им. Л. Н. Толстого сегодня в 19:00 покажут комедийный спектакль по пьесе французского драматурга середины прошлого века Робвера Лямуре «Супница. Винная карта одного преступления» (16+).Супружеская чета остро нуждается в деньгах, а самый простой путь к ним – получить наследство от престарелой тетушки. Правда родственница не планирует расставаться с этим миром. Тетушки, как правило, не лыком шиты – у них всегда найдется сюрприз для предприимчивых наследников…Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом.Творческое пространство «Doors28» (ул. Октябрьская, 28) предлагает скоротать пятничный вечерок за просмотром киноклассики – фантастического фильма «Солярис» (СССР, 1972 г.) Режиссёр Андрей Тарковский.Таинственная история психолога Криса Кельви и космической станции планеты Солярис, покрытой океаном, известна почти всем. Но как приятно пересмотреть ей в хорошей компании! Стоимость сеанса символическая – 50 рублей.Кино сегодня покажут и в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). В 18:00 можно увидеть фильм члена Союза кинематографистов России, режиссера-документалиста Владимира Корзинкина «Подземелья сел Докторово и Скорняково-Донское» из цикла «Пещеры Липецкой области».Киновед Алексей Колбаско сегодня в 16:00 выступит в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3).Повод для встречи с любителями кино более чем солидный - 23 февраля будет отмечаться 80-летие со дня рождения удивительного актера – Олега Янковского. Это сейчас всё в восторге от его внука, сыгравшего предводителя уличной банды в сериале «Слово Пацана. Кровь на асфальте». Но потомку знаменитой династии до деда пока далековато.Вездесущий Колбаско лично не раз наблюдал за игрой Олега Ивановича на сцене театра Ленкома. Ему даже показалось, что однажды они встретились глазами. Но и в жизни Колбаско доводилось общаться со многими известными актёрами, Янковский занимает среди нах почётное место. Обо всём этом киновед расскажет на встрече.А ещё поведает о трудном начале карьеры Янковского-старшего, ведь у него не было знаменитых предков. В итоге – несколько лет в массовках и коротких эпизодах. Возможно, о нем бы так никогда и не узнала широкая публика, если бы однажды он не встретился с режиссером Владимиром Басовым, который искал актера на одну из ключевых ролей в фильм «Щит и меч»...В Центре молодёжного чтения наперекор платным курсам иностранных языков продолжает работать еженедельный клуб английского языка «Piccadilly».Желающих ждут сегодня в 14:00. Занятия бесплатные.Весело и дурашливо провести пятничный вечер можно в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:03 здесь на столах раскинутся настольные игры, а специальный игро-мастер проследит, чтобы всё было по правилам, а при необходимости научит играть. Приходить можно поодиночке или целыми компаниями.Госдума может запретить повышать цены на такси в плохую погоду. Всё же мы заметили, что в снегопад или гололёд цена поездки становится заоблачной. Депутаты хотят ввести лимит — наценка, максимум, 20% от обычной стоимости. Что вы думаете об этой инициативе? Пишите в комментарии.