Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На девяти главных улицах Липецка могут ограничить скорость до 40 км/ч
Общество
На улице Хренникова лопнул водовод диаметром 450 миллиметров
Общество
Евгения Уваркина сообщила о намерении создать муниципальную управляющую компанию
Общество
Из Комсомольского пруда вывезли почти 400 грузовиков ила
Общество
Устроивший стрельбу и резню на улице Свиридова 39-летний липчанин получил семь лет колонии
Происшествия
В пятницу в школу можно не идти
Общество
Почти на четырех десятках улиц отключат электричество
Общество
«Липецку нужен «план Б» по борьбе с погодными форс-мажорами»
Общество
Липчане остались без лифта из-за долгов
Общество
4-летняя девочка и 67-летний водитель грузовика пострадали в дорожных авариях
Происшествия
Читать все
Припаркованные машины продолжают мешать вывозить мусор
Общество
Количество исков кредиторов к должникам растёт
Общество
Почти на четырех десятках улиц отключат электричество
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до -10
Погода в Липецке
Липчанам вернули 2,7 миллиарда рублей в виде налоговых вычетов
Общество
Ремонтные работы на водопроводе в районе улицы Хренникова завершены
Общество
Сегодня в Липецке: седовласый липецкий гуру музыки, Янковский без «Вовы-Адидаса»
Общество
Даже после турецкого ливня у «Металлурга» не прошла «засуха»
Спорт
Медработникам Липецкой области в 2023 году перечислено 589,5 миллионов рублей на специальную соцвыплату
Общество
Находившаяся в розыске женщина изрезала липчанина в подвале
Происшествия
Читать все
Общество
787
сегодня, 07:30
2

Сегодня в Липецке: седовласый липецкий гуру музыки, Янковский без «Вовы-Адидаса»

Представляем вам культурную программу наступившей пятницы. 

Гололёд у нас прочно прописался

WhatsApp Image 2024-02-15 at 22.28.59.jpeg

Температура воздуха днём составит – от -7 до -9 градусов. Пройдёт небольшой снег, а на дорогах по-прежнему гололёд. 

Отключения 

WhatsApp Image 2024-02-15 at 22.30.04.jpeg

С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 15 микрорайон, 16, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 35, 35а, 35б; Водопьянова, 70. 

С 09:00 до 17:00 останутся без электричества жители улиц 2-й Крымской, 50 лет НЛМК, Верхней, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Фрунзе, Чаплыгина, Чкалова, Шмидта, переулка Джамбула, Комсомольского проезда.
 
С 09:00 до 17:00 возможно отключение до 3-х часов на улицах XX Партсъезда, Абрикосовой, Земляничной, Красной, Л. Шевцовой, Маяковского, Молодёжной, Надежды, Салтыкова-Щедрина, Северный Рудник, С. Тюленина, Папанина, Полетаева, Славянской, Сливовой, на проездах Каштановом, Поперечном, Универсальном, в переулках Брянском, Виноградном, Витебском, Данковском, в садоводчестве «Строитель». 

С 09:00 до 16:00 на три часа могут оставить без света улицы Бабушкина и Семенова-Тян-Шанского.

Пробки

Гололёд и пятница – равно пробки. Заторы сегодня гарантированы больше обычного, поэтому рекомендуем не пренебрегать «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями. Вдруг вам повезёт и вы сумеете отыскать маршрут, по которому удастся проехать быстрее.


Кларнет из Москвы (12+)

eecc1775a5b839b7e8a6a67a2a5551e4.jpg

В Доме музыки (ул. П.Осапенко,18) в 18:00 состоится концерт лауреата многих престижных конкурсов Липецкого симфонического оркестра совместно с солисткой из Москвы победительницей международных конкурсов Ариной Рабенковой (кларнет). 

Зрители услышат произведения А. Вебера и А. Дворжака.

Песни со смыслом (16+)

WhatsApp Image 2024-02-15 at 22.27.48.jpeg

Фото ОЦКНТ

Лирическая музыка, приятный голос и песни со смыслом. Всё это сегодня на проекте «Квартирник в живом музее» в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, отдельный вход справа от касс). В 19:00 здесь выступит липецкий музыкант Евгений Козлов.

Виртуоз гитары и автор собственных сочинений. Музыка далеко не провинциального уровня. 

Импозантный седовласый музыкант исполнит песни собственного сочинения (и не только) в рамках проекта «Квартирник в живом музее».

Винная карта преступления (16+)

8z9nneyc0koozml6xtqi5wwn1f102hrk.jpg

В Липецком академическом театра драмы им. Л. Н. Толстого сегодня в 19:00 покажут комедийный спектакль по пьесе французского драматурга середины прошлого века Робвера Лямуре «Супница. Винная карта одного преступления» (16+).

Супружеская чета остро нуждается в деньгах, а самый простой путь к ним – получить наследство от престарелой тетушки. Правда родственница не планирует расставаться с этим миром. Тетушки, как правило, не лыком шиты – у них всегда найдется сюрприз для предприимчивых наследников…

Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом.

Ретро-кино (12+)

WhatsApp Image 2024-02-15 at 22.35.17.jpeg

кадр из фильма «Солярис»

Творческое пространство «Doors28» (ул. Октябрьская, 28) предлагает скоротать пятничный вечерок за просмотром киноклассики – фантастического фильма «Солярис» (СССР, 1972 г.) Режиссёр Андрей Тарковский. 
Таинственная история психолога Криса Кельви и космической станции планеты Солярис, покрытой океаном, известна почти всем. Но как приятно пересмотреть ей в хорошей компании! Стоимость сеанса символическая – 50 рублей. 

Документальное кино (12+)

WhatsApp Image 2024-02-15 at 22.41.39.jpeg

Кино сегодня покажут и в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). В 18:00 можно увидеть фильм члена Союза кинематографистов России, режиссера-документалиста Владимира Корзинкина «Подземелья сел Докторово и Скорняково-Донское» из цикла «Пещеры Липецкой области».

Колбаско опять нашёл невероятные факты о кино (12+)

WhatsApp Image 2024-02-15 at 22.42.06.jpeg

Киновед Алексей Колбаско сегодня в 16:00 выступит в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3).

Повод для встречи с любителями кино более чем солидный - 23 февраля будет отмечаться 80-летие со дня рождения удивительного актера – Олега Янковского. Это сейчас всё в восторге от его внука, сыгравшего предводителя уличной банды в сериале «Слово Пацана. Кровь на асфальте». Но потомку знаменитой династии до деда пока далековато. 

Вездесущий Колбаско лично не раз наблюдал за игрой Олега Ивановича на сцене театра Ленкома. Ему даже показалось, что однажды они встретились глазами. Но и в жизни Колбаско доводилось общаться со многими известными актёрами, Янковский занимает среди нах почётное место. Обо всём этом киновед расскажет на встрече.

А ещё поведает о трудном начале карьеры Янковского-старшего, ведь у него не было знаменитых предков. В итоге – несколько лет в массовках и коротких эпизодах. Возможно, о нем бы так никогда и не узнала широкая публика, если бы однажды он не встретился с режиссером Владимиром Басовым, который искал актера на одну из ключевых ролей в фильм «Щит и меч»...

Английский free (12+)

WhatsApp Image 2024-02-15 at 22.43.08.jpeg

В Центре молодёжного чтения наперекор платным курсам иностранных языков продолжает работать еженедельный клуб английского языка «Piccadilly». 

Желающих ждут сегодня в 14:00. Занятия бесплатные. 

Игротека (16+)

Весело и дурашливо провести пятничный вечер можно в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:03 здесь на столах раскинутся настольные игры, а специальный игро-мастер проследит, чтобы всё было по правилам, а при необходимости научит играть. Приходить можно поодиночке или целыми компаниями. 

Нужно ли ограничить запросы таксистов?

WhatsApp Image 2024-02-15 at 22.48.07.jpeg

Госдума может запретить повышать цены на такси в плохую погоду. Всё же мы заметили, что в снегопад или гололёд цена поездки становится заоблачной. Депутаты хотят ввести лимит — наценка, максимум, 20% от обычной стоимости. Что вы думаете об этой инициативе? Пишите в комментарии. 

Дорогие липчане! Вот и завершается очередная рабочая неделя. Все уже в предвкушении вечера пятницы, который, как видно из нашего обзора, можно провести с большой пользой. А ещё с помощью GOROD48 вы можете не только построить планы на день, а в следить за жизнью города и Липецкой области в режиме on-line, что, согласитесь, очень привлекательно. Достаточно лишь время от времени заходить на сайт, чтобы видеть все события, как на ладони. Ждём вас 24/7 снова и снова. 
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Когда???
сегодня, 08:24
Начнут закрывать пивнушки во дворах? Вышел закон о "наливайках"!!!
Ответить
Электорат
сегодня, 07:37
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
Говорит Липецк
Какую проблему в Липецке надо решать в первую очередь?
Общество
А знаете ли вы, что еще каких-то лет 30 назад в Липецке устраивали охоту на ведьм?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
Можно ли парковаться на улице Первомайской?
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
А знаете ли вы, как в Липецке появился первый небоскреб?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru