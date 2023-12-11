Сюда просто приятно приходить — 90-летнее здание музыкальной школы в Ельце переживает вторую молодость

Капитальный ремонт двух зданий детской школы искусств №2 выполнен по нацпроекту «Культура».



В конце прошлого года по нацпроекту «Культура» в зданиях елецкой детской школы искусств №2 завершился капитальный ремонт. На него из было затрачено 16,8 миллиона рублей, из которых 12,2 миллиона рублей из федерального бюджета, 4,3 — из областного, и 351 тысячу потратил муниципалитет. Примечательно, что одно из зданий школы, на улице Кротевича – 1964 года постройки, а второе — на улице Орджоникидзе, – 1934 года. И капитальный ремонт в них прошел впервые.В зданиях отремонтированы фасады и кровля, входные группы с устройством пандусов для маломобильных граждан, полностью заменены инженерные сети, установлены новые окна и двери, организованы санузлы для маломобильных граждан, в соответствии с дизайн-проектами выполнена внутренняя отделка помещений, установлена пожарная сигнализация, телефония, видеонаблюдение.GOROD48 стало интересно, как сегодня выглядит старейшее культурное здание Ельца. В фойе гостей встречает мольберт с фотографиями помещений школы до ремонта. Зрелище удручающее. По словам Ивана Климовича, который сам ходил сюда на занятия, а теперь приводит своего ребенка, он до сих пор помнит двери, обитые советским дерматином. Сейчас же совсем другое дело.— Стало просторнее, светлее, запах совсем другой. Цветовая гамма говорит Иван Климович.Оформление коридоров и музыка из учебных классов сразу погружают в творческую атмосферу. Классы тоже изменились, за счёт снесенных перегородок они стали просторнее.— Дети с большим удовольствием приходят на занятия и ценят эту атмосферу, — рассказывают преподаватели.Педагоги школы за время ее обновления повысили квалификацию. Например, преподаватель аккордеона Лола Попова освоила гармонь, а все потому, что в школу пришла Диана Фомина.— Такие одаренные дети редкость, поэтому захотела помочь. Я увидела потенциал и решила развивать дальше ее игру на гармони. У нее есть это народное. В принципе, гармонь родственна аккордеону, поэтому освоила ее быстро. А после получения гранта мы купили новую гармонь, теперь Диана может играть на профессиональном инструменте, — рассказала Лола Попова.Лола Попова, как и другие преподаватели школы ратует за музыкальное образование для каждого ребенка. Ведь музыка развивает не только творческие навыки, но и мышление ребенка. И, по наблюдению Лолы Поповой, такие дети заметно отличаются от сверстников. Особенный уклон в школе делается на народное творчество, и приобретение гармони позволило открыть класс по этому направлению.— Мой прадедушка на гармони играл. Теперь и я учусь. Мне нравится, как она звучит. Я уже умею играть разные произведения, ту же «Цыганочку». Сейчас учим с Лолой Петровной сонатину. Я участвую в разных концертах, конкурсах, занимаю призовые места, — поделилась своими успехами 10-летняя Диана Фомина.А другой ученик Лолы Поповой Руслан Сигунов участвовал в Дельфийских играх этого года в номинации «Баян, аккордеон». Сегодня он играет в дуете с Павлом Павловым. Первый на баяне, второй — на аккордеоне. Вместе они заняли второе место на Дельфийских играх в Липецке.— Вдвоем выступаем первый год, пока очень сложно состыковаться, слышать друг друга, подстроиться друг под друга. А победы для нас — не только престиж, но и возможность отбираться на всероссийские конкурсы, —рассказали юные ельчане.Директор елецкой детской школы искусств №2 города Алексей Попов в свою очередь отметил, что ремонт в школе даже изменил отношение детей к учебе:— Дети приходят настолько одухотворенными в обновленное здание... Мы слышим отзывы: «как приятно находиться в таком здании», «нам приятно сюда идти». В рамках реализации нацпроекта «Культура» у нас также появились новые инструменты: гармонь, аккордеон, баян, рояль и фортепьяно. Ребята признают, насколько качественно они звучат. Эстетическое удовлетворение от пребывания здесь связалось с музыкой и помогает получать более комфортное и обучение. У нас появился новый преподаватель. Все эти факторы привели к тому, что со стороны ельчан мы видим серьезную востребованность в музыкальном образовании — набор по некоторым дисциплинам, когда открываем прием в класс, закрывается буквально за несколько дней. И сегодня в школе учатся 398 детей.