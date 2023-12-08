Общество

45 минут назад

Липецкая вечЁрка: провалившаяся машина, выпавшая из окна женщина и режим повышенной готовности

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#вечЁрка #авария #падение с высоты #снегопад
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Липецкая вечЁрка: провалившаяся машина, выпавшая из окна женщина и режим повышенной готовности

Сегодня, 8 декабря, в коммунальный раскоп провалился «Форд», липчанка выпала со второго этажа, и мэр Евгения Уваркина объявила в Липецке режим повышенной готовности.

Никогда такого не было и вот опять! В Липецке на улице Суворова в коммунальный раскоп провалился автомобиль «Форд». Сначала он  столкнулся с автомобилем «Хёндай», а потом прямёхонько улетел в ловушку, устроенную, как позже выяснилось, ООО «ДельтаСтрой-Л», причем разрешения на раскопки у фирмы не было.


Водитель «Форда», который оказался полицейским, получил ушиб, но от госпитализации отказался. 

Кстати, яма там не одна. Рядом еще несколько раскопок, так что будьте осторожнее. Сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится.

— Красиво влетел, может, машину там оставить, чтобы больше никто не въехал и закопать для надежности. — предложил 12345.

— А при чём тут коммунальный раскоп, виноваты оба водителя. Если не умеете ездить, нечего вообще садиться за руль. Ходите тогда пешком что ли или сидите тогда пешком. — считает Опа.

— Если бы не авария, то про эти ямы даже не вспомнили. Давайте объединимся — каждой яме по машине и город будет ровнее, — заметил Ром.

Коммунальные ловушки - бич последнего времени. Совсем недавно, в начале ноября, на улцие Титова мусоровоз проводился в плохо зарытый коммунальный раскоп.


Сегодня ночью пьяная 26-летняя липчанка  выпала из окна второго этажа. Врачи диагностировали у нее многочисленные ушибы и переломы нескольких ребер. Но ее жизни и здоровью они не угрожают.

— Была бы трезвая — было бы хуже, — уверена Нонка.

— Чет на Космонавтов больше всего этих космонавтов, глаза зальют и в открытый космос выходят, название улицы, видать, соответствует. Не зря поговорка — как корабль назовешь, так он и поплывет. — написал эх.

Из-за непогоды мэр Евгения Уваркина  ввела в Липецке режим повышенной готовности. Это позволит оперативнее привлечь дополнительную технику для очистки улиц от снега.

Однако синоптики завтра сильных снегопадов не ждут. Правда, из-за того, что снег будет падать весь день, к вечеру накопится до семи миллиметров осадков.

Синоптики ожидают сильный снег 12 декабря, тогда может выпасть 12,1 миллиметра осадков.

— Снегопады — залог будущего урожая. Тем более если весна будет ранней и сухой. — написал STEPANOV.

— Указ мэр подписал. Кто ее послушает и кто будет исполнять? Никто! — с пессимизмом отметил Сергей.

— Может, все-таки ввести комендантский час? — предложил 48.

Кстати, минувшей ночью тоже был снегопад, но его не все заметили: снег выпал в юго-западной части города.

Завтра в Липецке будет довольно прохладно. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от -8 до 10 градусов. Нормальная зима, от который мы за последние годы отвыкли.
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#вечЁрка #авария #падение с высоты #снегопад
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Комментарии (2)

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Wiar

35 минут назад
Вся Тамбовка стоит, там жесть наверно какая авария, две машины полиции отправилось
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Электорат

42 минуты назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

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