Общество

41 минуту назад

Ночью засыпало снегом новые микрорайоны в юго-западной части Липецка

4 689
#уборка дорог #снег
Ночью засыпало снегом новые микрорайоны в юго-западной части Липецка

Работники муниципального коммунального предприятия чистят главные дороги города, по которым ходят автобусы.

Ночью в Липецке выпала новая порция снега. Причем преимущественно в юго-западной части города.

1101bdc4-1914-48de-8d1d-aad6bb1d35cb.jpg

ef85c226-22fa-4de4-b5f4-3b97f2f6df26.jpg

4f8093fe-a6fa-4920-b3a5-df033d31292a.jpg

К утру МБУ «Управление благоустройства Липецка» уже высыпало на дороги 112,5 тонн пескосоляной смеси и 15 тонн технической соли. Одновременно с улиц вывозили сдвинутый в кучи снег — за ночь убраны 176 кубометров. Сейчас бригады муниципального коммунального предприятия продолжают чистить магистрали, по которым ходят автобусы, уделяя первостепенное внимание уборке дорог в новых микрорайонах, где выпало больше всего снега.

В департаменте транспорта мэрии Липецка рассказали, что все муниципальные маршруты работают в плановом режиме, нештатных ситуаций не зафиксировано.
4 689
#уборка дорог #снег

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

007

9 минут назад
На фото прекрасно все видно как почищено
ответить

077

9 минут назад
Опять враньё, нет никакой техники и не было на новых районах,,ничего нигде не посыпано и не прочищено
ответить

Житель Сокола

13 минут назад
А что снег был?
ответить

Л-а

16 минут назад
А 302 автобус тоже в штатном режиме?
ответить
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

Еще в рубрике

Сегодня в Липецке: карантин накроет город ещё до Нового года?
#Сегодня в Липецке
6
Сегодня в Липецке: карантин накроет город ещё до Нового года?

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: кого посадят за коррупцию, эхо брянской трагедии и иномарку за алименты
#вечЁрка #коррупция #буллинг
3
Липецкая вечЁрка: кого посадят за коррупцию, эхо брянской трагедии и иномарку за алименты

вчера, 20:23

Общество
В районе Опытной станции отключат холодную воду
#отключения
4
В районе Опытной станции отключат холодную воду

вчера, 18:24

Общество
Ключи от 11 новых машин скорой помощи водителям районных больниц вручил губернатор
#«скорая помощь»
23
Ключи от 11 новых машин скорой помощи водителям районных больниц вручил губернатор

вчера, 17:31

Общество
Самосвал завалил П-образную раму над трассой у Косыревки и встал на задние колеса
#ДТП #самосвал
12
Самосвал завалил П-образную раму над трассой у Косыревки и встал на задние колеса

вчера, 17:29

Общество
За гибель 80 пчелосемей сельхозпреприятие заплатит 2,2 миллиона рублей
#сельское хозяйство
11
За гибель 80 пчелосемей сельхозпреприятие заплатит 2,2 миллиона рублей

вчера, 16:58

Общество