Ночью засыпало снегом новые микрорайоны в юго-западной части Липецка

Работники муниципального коммунального предприятия чистят главные дороги города, по которым ходят автобусы.

Ночью в Липецке выпала новая порция снега. Причем преимущественно в юго-западной части города.К утру МБУ «Управление благоустройства Липецка» уже высыпало на дороги 112,5 тонн пескосоляной смеси и 15 тонн технической соли. Одновременно с улиц вывозили сдвинутый в кучи снег — за ночь убраны 176 кубометров. Сейчас бригады муниципального коммунального предприятия продолжают чистить магистрали, по которым ходят автобусы, уделяя первостепенное внимание уборке дорог в новых микрорайонах, где выпало больше всего снега.В департаменте транспорта мэрии Липецка рассказали, что все муниципальные маршруты работают в плановом режиме, нештатных ситуаций не зафиксировано.