В районе Сырского Рудника отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 6 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ с неудобствами из-за ограничения подачи холодной воды столкнутся жители домов №№ 81, 85 по улице Фрунзе, № 11а по улице Меркулова, «» 10, 12, 13, 14, 15, 17 по улице Бачурина, № 6а по улице Жуковского, №№ 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4 ст.1, 4 ст.2, 4 ст.3, 4 ст.4, вл.4, 4а, 6, вл. 8, 9, 9а, 12, 18, 22 по улице Металлургов, №№ 1а, 75 по улице Гастелло, № 3а по улице Лесной. Холодную воду также отключат в этот период в частном секторе Сырского Рудника – на улицах Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Паровозной, Поселковой, Прудной, переулке Узорном. Без воды останется частный сектор улиц Озерной, Гастелло, переулков Кочубея, Морозова.



Воду подвезут по адресам: улица Фрунзе, 81, улица Бачурина, 17, улица Кочубея, 3 и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



