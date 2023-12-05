В Липецкой области полицейские ловят почти всех курьеров мошенников

Как сообщает полиция, дропперам, а именно так их называют правоохранители, не помогает даже высшая квалификация в этом криминальном ремесле.

Липецкие полицейские сегодня рассказали о телефонных мошенничествах и предотвращении преступлений, связанных с использованием IT-технологий.Только вчера возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал преподаватель одного из липецких вузов. Педагога обманули по уже известной схеме: ему звонили лжесотрудники федеральной службы безопасности, Центробанка, следователи несуществующего управления в полиции и вынудили отдать не только собственные сбережения, но и взять кредит. В общей сложности преподаватель перевел мошенникам более 3 миллионов рублей.А 4 декабря в полицию обратилась 40-летняя липчанка, которая с июня по декабрь пыталась играть на инвестиционных, биржевых площадках и перевела мошенникам 571 тысячу рублей. 36-летняя жительница Ельца с 11 по 23 ноября отдала мошенникам почти полтора миллиона рублей, тоже инвестируя в интернет-площадки.По словам начальника уголовного розыска УМВД России по Липецкой области Дмитрий Качара, преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий становится больше — каждое третье преступление в регионе — мошеничество.— По итогам десяти месяце года в области отмечен рост преступлений с применением IT-технологий на 65,4% — с 2416 до 3996. При этом в 1,8 раза возросло количество раскрытых дел. Если в 2022 году удельный вес таких преступлений составил 21%, то в текущем — 32,3%. Выросло и число мошенничеств — на 89,9% с 1124 до 2135, вместе с этим полицейские стали чаще их раскрывать : с 10% до 20%, — отметил Дмитрий Качара.От действий мошенников пострадали 3805 жителей области, 943 из них пенсионеры и 61 —несовершеннолетний, остальные 2801 —люди молодого и среднего возраста. Чаще всего в 2023 году липчан обманывали мошенники, представлявшиеся сотрудниками банков, полиции, ФСБ и других правоохранительных органов — в прошлом году под такой легендой совершено 390 преступлений, а в этом — 914.— Важно понимать, что во время диалога преступники постоянно переключают жертву с сотрудника одного ведомства на другого. В жизни такого межведомственного взаимодействия просто нет. Если что-то и случится, то сотрудник правоохранительных органов как минимум вызовет вас повесткой, и не будет решать какие-то проблемы по телефону. И уж тем более — не будут просить вас называть персональные данные и предлагать перевести деньги с вашего счета на «безопасный», — объяснил Дмитрий Качара.С ним был солидарен управляющий Липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков. Благодаря межведомственному взаимодействию сотрудники полиции могут получать от банков дополнительную информацию, помогающую в раскрытия преступлений. По словам Дмитрия Чебрякова, с июля следующего года переводы на подозрительные счета будут замораживаться на два дня, что позволит гражданам сохранять деньги. А если банк переведет деньги на счет из базы подозрительных счетов , то сам будет возмещать эти средства. Дмитрий Чебряков также добавил, что на сайте ЦБ есть актуальная информация по всем имеющимся мошенническим схемам и порекомендовал сразу класть трубку, если неизвестный человек начинает разговаривать о деньгах.Остаются актуальными и мошенничества при продаже товаров и услуг — как через фейковые сайты, так и сайты бесплатных объявлений и социальные сети. На третьем месте по актуальности остается выманивание денег под видом инвестиций и дополнительного заработка в интернете.— В преддверии новогодних каникул нужно быть особенно внимательными к бронированию номеров и квартир в других городах. Преступники могут использовать подставные сайты, чтобы под видом выгодного предложения украсть деньги, — предупредил Дмитрий Качара.Наибольшую раскрываемость полицейские сегодня показывают по установлению и задержанию так называемых дропперов — людей, которые забирают деньги обманутых по схеме «ваш родственник попал в беду». Благодаря самостоятельным наработкам и взаимодействию с коллегами из других регионов, наши полицейские изловили почти всех курьеров, как местных, так и приезжавших в область из Подмосковья, Ростова-на-Дону, Тамбова, Архангельска, Воронежской области и других регионов. Всего задержано 43 курьера, причастных к 94 мошенничествам.— Мы не раскрываем методов нашей работы. Но хотим сказать, что в Липецкой области этим преступникам уготована одна участь. У нас уже есть наработанная судебная практика, когда дропперы получают от шести лет реального лишения свободы. При этом преступникам не помогает их криминальная квалификация. Примером тому может стать задержание уроженки Московской области, которая приехала работать в Липецк из Ростова. В своих кругах она была на особом счету и получала повышенный процент от вырученных у жертв денег. Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы за мошенничество в составе преступного сообщества,— рассказал начальник отделения УРР УМВД России по Липецкой области Павел Сапрыкин.Начальник отдела по борьбе с противоправным использованием IT-технологий УМВД России по Липецкой области Алексей Лялякин поделился универсальным правилами цифровой гигиены, которые могут позволить избежать сетей злоумышленников. Эти истины уже стали прописными, но мы их повторим:— нельзя переходить по ссылкам от неизвестных абонентов как в электронных письмах, так и мессенджерах, а иногда и от знакомых, так как их уже могли взломать;— нельзя устанавливать неизвестные приложения на компьютер и смартфоны, нужно пользоваться официальными магазинами софта и сайтами тех же банков;—пароли для аккаунтов социальных сетей и личных кабинетов госприложений должны быть разными и сложными (а лучше пользоваться многофакторной аутентификацией — прим. GOROD48), что позволить обезопасить себя от программ-агрегаторов кодов;— лучше ограничиться от публикации личной информации в интернете, ей могут воспользоваться преступники;— лучше доверять проверенным сервисами и магазинам, которые могут вам дать гарантию на товар или услугу, так как в погоне за самым выгодным предложением можно потерять больше;— не стоит добавлять в друзья незнакомцев, особенно детям;— не доверять звонкам и сообщением даже со знакомых номеров как 900, 102 и прочие, так как они подменяются преступниками через специальные сервисы — в этих случаях нужно прервать разговор и перезвонить, набрав номер самостоятельно;— родителям необходимо контролировать общение детей в интернете: открыто или через специальные приложения, чтобы видеть какие файлы, они отправляют и получадт;— Telegram не для детей.— Рекомендую отказаться от высказываний в сети, скажет так, лозунгов антигосударственной направленности. Человек может подвергнуться как вымогательству за неразглашение этих сведений, так и быть привлеченным к ответственности в рамках действующего законодательства, — дополнил Алексей Лялякин.О коррупционных преступлениях рассказал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области Александр Негробов. В 2023 году его подразделением выявлены 159 преступлений коррупционной направленности, в том числе 26 – в крупном и особо крупном размере, пресечены 89 фактов получения (дачи) взяток и посредничества во взяточничестве, в том числе 19 — в крупном и особо крупном размере.В этом году проведено 49 проверок получателей бюджетных средств, в том числе 35 в рамках реализации национальных проектов. Материалы, подготовленные сотрудниками управления стали основанием для возбуждения 19 уголовных дел по преступлениям в бюджетной сфере, в том числе 14 — в крупном и особо крупном размере (крупный размер от 150 тысяч рублей, особо крупный размер от 1 миллиона рублей), а также два факта, связанных с реализацией Госзаказа.—- Например, направлено дело по части статьи 159 УК РФ. Обвинение предъявлено двум должностным лицам, которые по поддельным доверенностям на умерших людей и подложным договорам купли-продажи незаконно регистрировали право общей долевой собственности земельных участков на территории одного из районов Липецкой области. Этим они причинили материальный ущерб на 3,8 миллиона рублей,— рассказал Александр Негробов.