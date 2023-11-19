Общество
46 минут назад
В Ельце планируют установить памятник морякам
Будущий памятник разместится в сквере «афганцев»
В Ельце появится новый памятник «Всем военным морякам». Но это пока рабочая версия названия, сообщает газета «Красное знамя».
О планах установке памятника сообщил активист общественного движения ВМФ и сам служивший в Военно-морском флоте, ельчанин Сергей Проняшкин.
Идею общественников одобрили на заседании муниципальной комиссии по культурному наследию. Установить памятник морякам комиссия разрешила на улице Яна Фабрициуса в сквере «афганцев». В сквере имеются знаки, посвященные различным военным службам, БМП, БТР, вертолет и различные артиллерийские системы.
О планах установке памятника сообщил активист общественного движения ВМФ и сам служивший в Военно-морском флоте, ельчанин Сергей Проняшкин.
Идею общественников одобрили на заседании муниципальной комиссии по культурному наследию. Установить памятник морякам комиссия разрешила на улице Яна Фабрициуса в сквере «афганцев». В сквере имеются знаки, посвященные различным военным службам, БМП, БТР, вертолет и различные артиллерийские системы.
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