Общество

46 минут назад

В Ельце планируют установить памятник морякам

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#памятник
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В Ельце планируют установить памятник морякам

Будущий памятник разместится в сквере «афганцев»

В Ельце появится новый памятник «Всем военным морякам». Но это пока рабочая версия названия, сообщает газета «Красное знамя».

О планах установке памятника сообщил активист общественного движения ВМФ и сам служивший в Военно-морском флоте, ельчанин Сергей Проняшкин.

Идею общественников одобрили на заседании муниципальной комиссии по культурному наследию. Установить памятник морякам комиссия разрешила на улице Яна Фабрициуса в сквере «афганцев». В сквере имеются знаки, посвященные различным военным службам, БМП, БТР, вертолет и различные артиллерийские системы.



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#памятник
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