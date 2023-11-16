Тренер «Металлурга» сел за учебную парту вместе с чемпионом России

У липецкого футбола длинная и славная история, а вот дипломированных специалистов не хватает.

Футболисты «Металлурга» подготовку к следующей части сезона начнут в январе. Но не все члены команды отдыхают.

Помощник главного тренера «Металлурга» Владимир Рогачев сел за учебную парту. 56-летний специалист в Москве случает лекции в Академии тренерского мастерства, где получает лицензию «A-UEFA».

Рогачев уже почти у цели, зашита дипломного проекта состоится в конце нынешнего или начале следующего года. Вместе с Рогачевым грызёт гранит науки, например, легенда «Алании» чемпион России 1995 года 54-летний Бахва Тедеев.

Лицензия «A-UEFA» позволяет работать главным тренером во втором дивизионе, с юношами и дублёрами, а также быть помощником в первой лиге и РПЛ, помощником в зарубежных лигах.

Обладателей высших тренерских лицензий в липецком футболе единицы. Самую главную лицензию «UEFA-Pro», позволяющую тренировать кого угодно, вплоть до национальных сборных, имеет только нынешний наставник «сталеваров» Сергей Машнин. «A-UEFA» есть у Геннадия Коркина. Рогачёв станет всего лишь третьим дипломированным футбольным специалистом в регионе.