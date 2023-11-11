Отчаяние и отвага – липецкие волейболистки перевернули почти безнадёжный матч

В самый восточный регион страны девчата слетали уже не без пользы.

Липецкие волейболистки одержали волевую победу над «Муромом». По ходу встречи наша команда проигрывала по партиям – 0:2, была на волосок от неудачи, но сумела перевести игру на тай-брейк, где дожала соперниц с минимальным преимуществом, итог игры – 3:2.

Игры 4-го тура наша команда проводит в Южно-Сахалинске, разница во времени у которого с Липецком – 8 часов. Сегодня наши девчата то ли не проснулись, то ли не сумели настроиться на игру. Результат первой партии вышел кошмарным 15:25, второй – 20:25.



В первых двух сетах оставалось лишь лежать и нюхать пол



Но затем липчанки наконец-то проявили бойцовские качества. В концовках двух следующих сетов наши девчата буквально выгрызали победы – 28:26 и 26:24.

С третьего сета наша команда закусилась



В укороченной пятой партии на площадке долгое время царило равенство, вплоть до счёта – 10:10. Затем липчанки сумели выйти вперёд – 13:10, но и это преимущество чуть не растаяло – 13:12.

Соперницы нервничали не меньше нашего: Вероника Марескина подала «в молоко» - 14:13. Но следующий розыгрыш остался за волейболистками из Владимирской области – 14:13.

Главный тренер нашей команды Александр Труш не случайно сберёг тайм-аут для решающего момента и использовал его перед ключевым розыгрышем. Липчанки приняли подачу, связка Елена Вашина чётко отпасовала на Анастасию Лабзину и та могучим ударом поставила точку в игре – 15:13 и 3:2.

- Очень тяжёлый матч. Нам пришлось поменять расстановку, в итоге затянули соперниц на тай-брейк, а там победили уже на характере! – не скрывал своего удовлетворения Труш.



Труш возглавил команду только в нынешнем сезоне. Под его руководством это пока самая драматичная победа



- Всем спасибо за поддержку! – радовалась либеро Дарья Ерофеева, - Мы разбирали действия соперниц, но в начале игра не шла. Зато победить после 0:2 вдвойне здорово!

Перед этим матчем «Липецк» на Сахалине дважды проиграл: тому же «Мурому» - 1:3 и «Сахалину» - 0:3. Так что сегодня липчанки прервали полосу неудач.

Завтра Труша и Ко ждёт ещё одна встреча с местной сахалинской командой. С 4-мя победами в 15-ти матчах «Липецк» идёт на 10-м или 3-м с конца месте в турнирной таблице.



Фото ПСК "Сахалин"

