12-летний велосипедист попал под автомобиль на улице Свиридова

За минувший день на дорогах области пострадали четыре человека.





Вечером 9 ноября в Липецке на улице Свиридова под автомобиль «Ниссан» 20-летнего водителя попал 12-летний велосипедист. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, мальчик госпитализирован.Утром в Добровском районе на дороге Липецк – Чаплыгин столкнулись автомобили «Шевроле» с 37-летним мужчиной за рулем и «Митсубиси» с 19-летним водителем. В аварии получил травму водитель «Шевроле», он госпитализирован.Вечером на улице Папина в Липецке 65-летний водитель «ВАЗ-2110» сбил 42-летнего мужчину. Пешеход доставлен в больницу.