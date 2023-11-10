Происшествия

сегодня, 09:48

12-летний велосипедист попал под автомобиль на улице Свиридова

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#авария #ДТП
12-летний велосипедист попал под автомобиль на улице Свиридова

За минувший день на дорогах области пострадали четыре человека.

Вечером 9 ноября в Липецке на улице Свиридова под автомобиль «Ниссан» 20-летнего водителя попал 12-летний велосипедист. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, мальчик госпитализирован. 

Утром в Добровском районе на дороге Липецк – Чаплыгин столкнулись автомобили «Шевроле» с 37-летним мужчиной за рулем и «Митсубиси» с 19-летним водителем. В аварии получил травму водитель «Шевроле», он госпитализирован.
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Вечером на улице Папина в Липецке 65-летний водитель «ВАЗ-2110» сбил 42-летнего мужчину. Пешеход доставлен в больницу.

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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адам

20 минут назад
А пишут тут пенсионерам не место за рулем
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«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
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