В России

34 минуты назад

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении Петербургского метрополитена

31
#Петербург #метро #ФАС

Рентабельность услуги по размещению оборудования сотовых операторов в метро в I полугодии 2022 года составила 2420%.

В отношении ГУП "Петербургский метрополитен" возбуждено дело по факту установления монопольно высокой цены на предоставляемые услуги, - сообщает ФАС.

Служба установила, что тарифы на услугу по размещению оборудования и кабелей операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро Санкт-Петербурга являются экономически необоснованными.

По мнению службы, действия предприятия создают барьеры выхода на рынок услуг связи и не позволяют операторам строить сети связи. Это приводит к ущемлению интересов хозяйствующих субъектов и ограничивает конкуренцию на рынке.

ФАС России отмечает, что действия метрополитена также ущемляют интересы абонентов. Пассажиры не могут воспользоваться услугами мобильной связи надлежащего качества в метро из-за того, что у операторов усложнен доступ к инфраструктуре предприятия.

В результате ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ГУП "Петербургский метрополитен" по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. В случае установления вины предприятию грозит штраф в соответствии со ст.14.31 КоАП РФ.
31
#Петербург #метро #ФАС

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
13
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

Госдума одобрила индексацию страховых пенсий
#пенсии #индексация
Госдума одобрила индексацию страховых пенсий

сегодня, 13:18

В России
Объем кредитов россиян впервые превысил 100 трлн рублей
#экономика #кредиты
Объем кредитов россиян впервые превысил 100 трлн рублей

сегодня, 12:11

В России
В Роспотребнадзоре заявили о второй осенней волне заболеваемости коронавирусом
#коронавирус #COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили о второй осенней волне заболеваемости коронавирусом

сегодня, 11:30

В России
Поставки нефти из РФ почти достигли максимума за 4 месяца
#нефть
Поставки нефти из РФ почти достигли максимума за 4 месяца

сегодня, 10:50

В России
Спрос на курьеров в РФ вырос в 3,1 раза
#курьеры #работа
Спрос на курьеров в РФ вырос в 3,1 раза

сегодня, 10:05

В России
Средние лимиты по кредиткам выросли на треть до 106 тыс.

вчера, 17:48

В России