В России
34 минуты назад
ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении Петербургского метрополитена
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Рентабельность услуги по размещению оборудования сотовых операторов в метро в I полугодии 2022 года составила 2420%.
В отношении ГУП "Петербургский метрополитен" возбуждено дело по факту установления монопольно высокой цены на предоставляемые услуги, - сообщает ФАС.
Служба установила, что тарифы на услугу по размещению оборудования и кабелей операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро Санкт-Петербурга являются экономически необоснованными.
По мнению службы, действия предприятия создают барьеры выхода на рынок услуг связи и не позволяют операторам строить сети связи. Это приводит к ущемлению интересов хозяйствующих субъектов и ограничивает конкуренцию на рынке.
ФАС России отмечает, что действия метрополитена также ущемляют интересы абонентов. Пассажиры не могут воспользоваться услугами мобильной связи надлежащего качества в метро из-за того, что у операторов усложнен доступ к инфраструктуре предприятия.
В результате ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ГУП "Петербургский метрополитен" по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. В случае установления вины предприятию грозит штраф в соответствии со ст.14.31 КоАП РФ.
Служба установила, что тарифы на услугу по размещению оборудования и кабелей операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро Санкт-Петербурга являются экономически необоснованными.
По мнению службы, действия предприятия создают барьеры выхода на рынок услуг связи и не позволяют операторам строить сети связи. Это приводит к ущемлению интересов хозяйствующих субъектов и ограничивает конкуренцию на рынке.
ФАС России отмечает, что действия метрополитена также ущемляют интересы абонентов. Пассажиры не могут воспользоваться услугами мобильной связи надлежащего качества в метро из-за того, что у операторов усложнен доступ к инфраструктуре предприятия.
В результате ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ГУП "Петербургский метрополитен" по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. В случае установления вины предприятию грозит штраф в соответствии со ст.14.31 КоАП РФ.
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