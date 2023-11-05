Два липецких подростка промышляли грабежами

Юношам грозит до 12 лет лишения свободы



В Следственном комитет завершено расследование в отношении двух подростков 14 и 15 лет, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161. УК РФ (грабеж), п. «а, в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).



В первом эпизоде подростки 31 июля обвиняемые, находясь на пруду в селе Сырское, заметили мобильные телефоны у двух мальчиков, которые спрятали их в сумки и отправились плавать. Подростки схватили сумки этих школьников и бросились бежать, игнорируя их просьбы вернуть похищенное. Обвиняемые продали телефоны.

Потерпевшим причинен ущерб в сумме более 9 тысяч рублей.



О произошедшем потерпевшие сообщили в полицию. Установить личности злоумышленников не составило труда.



При допросе следователем регионального СК России в присутствии законных представителей они признались в содеянном.



Один из обвиняемых, 15-летний подросток попался и на других эпизодах грабежа.



- Он дважды открыто похитил с полок сетевого магазина спиртные напитки. А при очередном грабеже ударил продавщицу киоска кулаком в лицо, и забрал слабоалкогольные напитки с витрины, скрывшись с места преступления. В установленный законом 2-месячный срок собрано достаточно доказательств, что позволило уголовное дело направить для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Санкция вменяемой подросткам статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы, - сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.

