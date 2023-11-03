35 минут назад
В РФ из-за санкций может измениться вкус салата «Цезарь»
Российский общепит столкнулся с дефицитом консервированного анчоуса, который применяют в качестве одного из ингредиентов соуса для популярного салата "Цезарь".
По словам рестораторов, анчоусы закупали в Италии до августа 2023 года, но после запрета на ввоз морепродуктов из недружественных стран, который будет действовать до конца года, почти все запасы рыбы у поставщиков были исчерпаны. Помимо анчоуса, в РФ перестали привозить чернила каракатицы, которые использовали для окрашивания пасты и бургеров в черный цвет.
Росрыболовство тогда уточняло, что речь идет о вареной рыбе, рыбных консервах, икре, а также о консервированных ракообразных, моллюсках и проч. Мера должна "освободить отдельные ниши рынка, в том числе в премиальном сегменте, которые заполнят отечественные производители", - поясняли в ведомстве.
В настоящее время в ресторанах ищут альтернативных поставщиков консервированного анчоуса в Азии и Африке, но шеф-повары не могут предугадать, будет ли его вкус похож на итальянский анчоус. Возможно, общепиту придется закупать готовые соусы для "Цезаря", что может сказаться на вкусе блюд, - отметили представители заведений.