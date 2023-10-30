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На НЛМК выбрали лучшего среди машинистов тепловоза

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#конкурс
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На НЛМК выбрали лучшего среди машинистов тепловоза

На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс профессионального мастерства среди машинистов тепловоза. За победу в конкурсе боролись 139 сотрудников.

Конкурс традиционно состоял из теоретической и практической части. По результатам тестирования, которое включало в себя вопросы на знание устройства локомотива и требований охраны труда, в финал вышли 14 сотрудников. Практический этап поделили на три части. Первое - поиск и устранение неисправности в электрической цепи локомотива. Второе - регулировка тормозного оборудования. Третьим, заданием стал подъезд к планке. Организаторы устанавили две стойки между которыми ставится планка. Задача машиниста подъехать к ней максимально близко, при этом не задеть конструкцию, правильно подать сигналы, соблюсти все правила и инструкции. Чтобы конкурсанты были в равных условиях перед каждым новым испытанием планку передвигали.  

По итогам конкурса звание «Лучший по профессии» получил Константин Грызлов. Второе и третье места у Виктора Кочкина и Алексея Ковешникова. Лучшим среди молодых работников признан Виталий Мещеряков.

— Настоящий профессионал — это человек, у которого есть такие качества как дисциплинированность, ответственность и внимательность. В своей работе я больше всего люблю то, что наш комбинат постоянно развивается и не стоит на месте. После участия в конкурсе, чувствуешь эмоциональный подъем, поэтому всем, кто не решается попробовать свои силы, я советую отбросить страх и хотя бы один раз попробовать, — рассказал победитель конкурса профмастерства Константин Грызлов.

Конкурсы профессионального мастерства проводят на комбинате ежегодно. Соревнования позволяют сотрудникам перенять опыт друг друга и дают дополнительную мотивацию к повышению уровня профессиональных навыков.

В 2023 году на НЛМК пройдут конкурсы по 40 основным рабочим специальностям. Победители получат премии, корпоративные награды, а также звания «Лучший по профессии-2023».

263
#конкурс
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Бизнес

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