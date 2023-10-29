Осадки уйдут из Липецкой области, и снова потеплеет

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, на фоне повышенного атмосферного давления осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 октября - 4-5 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы, 31 октября и 1 ноября – 10-11 градусов тепла, что на 8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный, 8-13 м/сек. Ночью температура будет от -3 до +2 градусов, днем она составит от +7 до +12 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем она составит от +8 до +10 градусов.



День 30 октября стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году – 14 градусов мороза.