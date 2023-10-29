23 минуты назад
Осадки уйдут из Липецкой области, и снова потеплеет
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, на фоне повышенного атмосферного давления осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 октября - 4-5 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы, 31 октября и 1 ноября – 10-11 градусов тепла, что на 8 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем она составит от +8 до +10 градусов.
День 30 октября стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году – 14 градусов мороза.
Почтальон Стечкин