Автобус с валящим из трубы дымом пронесся по Петровскому мосту

В шестом часу вечера липчане, ехавшие по Петровскому мосту, наблюдали необычное явление

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По Петровскому мосту промчался автобус, из выхлопной трубы которой, выведенной наверх, валил клубами белый то ли дым, то ли пар.



Подробности и последствия «гонки со шлейфом дыма» выясняются.



В полиции по данному инциденту, имел ли он какие последствия, пока данных нет.

