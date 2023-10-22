Происшествия

31 минуту назад

Автобус с валящим из трубы дымом пронесся по Петровскому мосту

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#ДТП
3

В шестом часу вечера липчане, ехавшие по Петровскому мосту, наблюдали необычное явление

По Петровскому мосту промчался автобус, из выхлопной трубы которой, выведенной наверх, валил клубами белый то ли дым, то ли пар.

Подробности и последствия «гонки со шлейфом дыма» выясняются.

В полиции по данному инциденту, имел ли он какие последствия, пока данных нет.
1 548
#ДТП
3

Комментарии (1)

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Правда

23 минуты назад
Эти ,,шумахеры"угробили" все автобусы.
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

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