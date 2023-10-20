Происшествия

сегодня, 09:44

В садоводческом товариществе сгорели дачный дом и машина, пострадала 35-летняя женщина

1177
#пожар
1
В садоводческом товариществе сгорели дачный дом и машина, пострадала 35-летняя женщина

Возгорание тушили пять отделений пожарных.

Около трех часов дня в садоводческом товариществе «Тракторостроитель—1» вспыхнул серьезный пожар — загорелись дачный дом, автомобиль «Рено Логан» и строительный контейнер. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. 

Возгорание тушили пять отделений пожарных, им на помощь пришли городские спасатели. Дом, автомобиль и контейнер отстоять не удалось, но пожарные остановили распространение огня. 

photo_2023-10-19_21-50-39 (2).jpg

photo_2023-10-19_21-50-39 (3).jpg

photo_2023-10-19_21-50-39 (4).jpg

Во время пожара пострадала 35-летняя женщина. Причина возгорания устанавливается.

Фото ГУ МЧС РФ по Липецкой области


1177
#пожар
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
23
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

Еще в рубрике

41-летняя ельчанка перевела на «безопасный» счет 285 000 рублей
#мошенничество
4
41-летняя ельчанка перевела на «безопасный» счет 285 000 рублей

сегодня, 10:14

Происшествия
В Юшинском затоне найдено тело пропавшего летом 34-летнего рыбака
#пропавшие без вести
2
В Юшинском затоне найдено тело пропавшего летом 34-летнего рыбака

сегодня, 09:24

Происшествия
Серийного угонщика задержали в Липецке
#угон
3
Серийного угонщика задержали в Липецке

сегодня, 08:55

Происшествия
Спасатели достали из Матырского водохранилища труп мужчины
#происшествие на воде
2
Спасатели достали из Матырского водохранилища труп мужчины

вчера, 22:16

Происшествия
Липецкие врачи переправили в федеральную клинику обгоревшего 14-летнего «зацепера»
#ожоги #несчастный случай
9
Липецкие врачи переправили в федеральную клинику обгоревшего 14-летнего «зацепера»

вчера, 16:39

Происшествия
43-летний мужчина похитил из сельского магазина продуктов и алкоголя на 104 000 рублей
#кража
11
43-летний мужчина похитил из сельского магазина продуктов и алкоголя на 104 000 рублей

вчера, 14:56

Происшествия