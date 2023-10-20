Происшествия
сегодня, 09:44
В садоводческом товариществе сгорели дачный дом и машина, пострадала 35-летняя женщина
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Возгорание тушили пять отделений пожарных.
Около трех часов дня в садоводческом товариществе «Тракторостроитель—1» вспыхнул серьезный пожар — загорелись дачный дом, автомобиль «Рено Логан» и строительный контейнер. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.
Возгорание тушили пять отделений пожарных, им на помощь пришли городские спасатели. Дом, автомобиль и контейнер отстоять не удалось, но пожарные остановили распространение огня.
Во время пожара пострадала 35-летняя женщина. Причина возгорания устанавливается.
Фото ГУ МЧС РФ по Липецкой области
Возгорание тушили пять отделений пожарных, им на помощь пришли городские спасатели. Дом, автомобиль и контейнер отстоять не удалось, но пожарные остановили распространение огня.
Во время пожара пострадала 35-летняя женщина. Причина возгорания устанавливается.
Фото ГУ МЧС РФ по Липецкой области
1177