На карантине в Липецке — 14 классов в 11 школах и одна школа полностью

В школе №54 были зафиксированы и случаи пневмонии.

14 классов в 11 школах Липецка и одна школа № 54 полностью ушли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.



Как сообщили в департаменте образования, в школе №54, где на карантине все 47 классов, была зафиксирована не только высокая заболеваемость ОРВИ, но и случаи пневмонии. Но уже в ближайшее время там возобновится учебный процесс.



— По правилам, если в классе фиксируется высокая заболеваемость ОРВИ — порядка 20%, то коллектив или образовательная организация уходят на карантин на семь и более дней. Решение о введении карантина в этом случае принимает руководитель учреждения, — добавили в пресс-службе администрации Липецка.