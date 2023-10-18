Здоровье

39 минут назад

На карантине в Липецке — 14 классов в 11 школах и одна школа полностью

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#карантин
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На карантине в Липецке — 14 классов в 11 школах и одна школа полностью

В школе №54 были зафиксированы и случаи пневмонии.

14 классов в 11 школах Липецка и одна школа № 54 полностью ушли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.

Как сообщили в департаменте образования, в школе №54, где на карантине все 47 классов, была зафиксирована не только высокая заболеваемость ОРВИ, но и случаи пневмонии. Но уже в ближайшее время там возобновится учебный процесс.

— По правилам, если в классе фиксируется высокая заболеваемость ОРВИ — порядка 20%, то коллектив или образовательная организация уходят на карантин на семь и более дней. Решение о введении карантина в этом случае принимает руководитель учреждения, — добавили в пресс-службе администрации Липецка.
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#карантин
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