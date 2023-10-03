34 минуты назад
Ангола отменила туристические визы для россиян
Ангола ввела безвизовый режим для россиян с 29 сентября, такой указ уже подписан президентом республики и вступил в силу. Об этом сообщил «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров.
Так, свободно прилетать в страну с туристической целью россияне могут за один въезд не более чем на 30 дней, а в год — не более 90 дней. По его словам, такая мера значительно упрощает общение между людьми, а также способствует развитию туризма и привлечению инвесторов.
Ангольцы выбрали для введения безвизового режима те страны, с которыми они действительно имеют дружеские и перспективные отношения, где есть технологии и экономические структуры, которые хотят и могут помочь Анголе в ее экономической перестройке, подчеркнул посол.