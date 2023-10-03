Ангола отменила туристические визы для россиян

Ангола ввела безвизовый режим для россиян с 29 сентября, такой указ уже подписан президентом республики и вступил в силу. Об этом сообщил «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров.

«29 сентября был подписан президентский указ об отмене туристических виз с рядом стран, в том числе с Россией. В этот же день он вступил в силу сразу после публикации. Этот указ достаточно «выстраданный», потому что они долго пытались понять, какие меры стоит предпринять, чтобы привлечь иностранный бизнес и отдельных партнеров», — сказал Тараров.



Так, свободно прилетать в страну с туристической целью россияне могут за один въезд не более чем на 30 дней, а в год — не более 90 дней. По его словам, такая мера значительно упрощает общение между людьми, а также способствует развитию туризма и привлечению инвесторов.



Ангольцы выбрали для введения безвизового режима те страны, с которыми они действительно имеют дружеские и перспективные отношения, где есть технологии и экономические структуры, которые хотят и могут помочь Анголе в ее экономической перестройке, подчеркнул посол.