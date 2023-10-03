В мире

34 минуты назад

Ангола отменила туристические визы для россиян

16

Ангола ввела безвизовый режим для россиян с 29 сентября, такой указ уже подписан президентом республики и вступил в силу. Об этом сообщил «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров.

«29 сентября был подписан президентский указ об отмене туристических виз с рядом стран, в том числе с Россией. В этот же день он вступил в силу сразу после публикации. Этот указ достаточно «выстраданный», потому что они долго пытались понять, какие меры стоит предпринять, чтобы привлечь иностранный бизнес и отдельных партнеров», — сказал Тараров.

Так, свободно прилетать в страну с туристической целью россияне могут за один въезд не более чем на 30 дней, а в год — не более 90 дней. По его словам, такая мера значительно упрощает общение между людьми, а также способствует развитию туризма и привлечению инвесторов.

Ангольцы выбрали для введения безвизового режима те страны, с которыми они действительно имеют дружеские и перспективные отношения, где есть технологии и экономические структуры, которые хотят и могут помочь Анголе в ее экономической перестройке, подчеркнул посол.
16

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
#Законы
39
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
Общество

Еще в рубрике

Нобелевскую премию по медицине дали разработчикам мРНК-вакцин против COVID-19
#Нобелевская премию #медицина #COVID-19
Нобелевскую премию по медицине дали разработчикам мРНК-вакцин против COVID-19

вчера, 14:00

В мире
Глава Минэнерго Молдавии сообщил об отказе страны от закупок газа у «Газпрома»
#газ #Газпром #Молдавия
Глава Минэнерго Молдавии сообщил об отказе страны от закупок газа у «Газпрома»

вчера, 12:43

В мире
Финляндия из-за санкций лишилась российского кирпича и создала свой аналог
#кирпич #санкции #Финляндия
Финляндия из-за санкций лишилась российского кирпича и создала свой аналог

вчера, 12:01

В мире
В Испании 18 человек пропали без вести в результате пожара в ночном клубе
#пожар #клуб
В Испании 18 человек пропали без вести в результате пожара в ночном клубе

вчера, 10:37

В мире
В Чехии изъята машина с российскими номерами

вчера, 08:45

В мире
Взрыв произошел около здания МВД Турции
Взрыв произошел около здания МВД Турции

01.10.2023 11:05

В мире