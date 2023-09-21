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Центробанк Турции неожиданно увеличил учетную ставку до 30%
ЦБ Турции ещё в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится.
"Комитет по денежно-кредитной политике решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики с целью скорейшего достижения дезинфляции, закрепления инфляционных ожиданий и сдерживания ухудшения ценового поведения", — пояснили представители регулятора.
Показатель рассчитывали таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для снижения достижения целевого уровня инфляции в пять процентов. Регулятор намерен поднимать ставку до тех пор, пока не будет достигнуто "значительное улучшение прогноза инфляции", - передает Lenta.ru.
В начале сентября сообщалось, что годовая инфляция в стране приблизилась к 60 %. В августе она ускорилась до 58,94% с 47,83% в июле. Рост цен показал самую резкую динамику с начала 2022 года, а также оказался гораздо выше ожиданий.