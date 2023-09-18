В Грязях вора-рецидивиста приговорили к пяти годам колонии

Общая стоимость похищенного имущества превысила 100 тысяч рублей.

Грязинский городской суд вынес приговор мужчине за три кражи: две — с незаконным проникновением в жилище и одну — с незаконным проникновением в иное хранилище.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, все три кражи были совершены в период с октября по декабрь 2022 года, а общая стоимость похищенного имущества превысила 100 тысяч рублей.



Подсудимый вину признал. Смягчающими обстоятельствами также стали активное способствование раскрытию преступления, явка с повинной, раскаяние, состояние здоровья подсудимого, отягчающим — рецидив преступлений.



Суд частично присоединил наказание по ранее вынесенному приговору Грязинского городского суда, которым мужчина был приговорён к 3 годам 4 месяцам лишения свободы, и окончательно мужчина получил 5 лет лишения свободы в колонии особого режима.







