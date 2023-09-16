72-летний водитель «Волги» госпитализирован после столкновения с «Land Cruiser»

Авария произошла возле поворота на Дмитряшевку. «Волга» после столкновения с внедорожником перевернулась.

На автодороге «Хлевное – Тербуны», у поворота на село Дмитряшевка, при выезде с грунтовой дороги, 72-летний водитель «Волги» столкнулся с внедорожником «Land Cruiser».«От удара «Волга» перевернулась на крышу. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной части № 1 областного Управления государственной противопожарной спасательной службы. Спасатели отключили аккумуляторы машин и оказали помощь водителю «Волги». Вскоре пострадавшего передали медикам», сообщили в пресс-службе ГПСС.- Предварительно установлено, что водитель «Волги» не убедился в безопасности манёвра, выехал с второстепенной дороги и допустил столкновение с двигавшейся по главной дороге иномаркой. В ДТП пострадал водитель «Волг», он госпитализирован, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.