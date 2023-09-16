Происшествия

43 минуты назад

72-летний водитель «Волги» госпитализирован после столкновения с «Land Cruiser»

3 407
#ДТП
72-летний водитель «Волги» госпитализирован после столкновения с «Land Cruiser»

Авария произошла возле поворота на Дмитряшевку. «Волга» после столкновения с внедорожником перевернулась.

На автодороге «Хлевное – Тербуны», у поворота на село Дмитряшевка, при выезде с грунтовой дороги, 72-летний водитель «Волги» столкнулся с внедорожником «Land Cruiser».

«От удара «Волга» перевернулась на крышу. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной части № 1 областного Управления государственной противопожарной спасательной службы. Спасатели отключили аккумуляторы машин и оказали помощь водителю «Волги». Вскоре пострадавшего передали медикам», сообщили в пресс-службе ГПСС.

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- Предварительно установлено, что водитель «Волги» не убедился в безопасности манёвра, выехал с второстепенной дороги и допустил столкновение с двигавшейся по главной дороге иномаркой. В ДТП пострадал водитель  «Волг», он госпитализирован, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.


3 407
#ДТП

Комментарии (4)

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житель

15 минут назад
один летел выпучив глаза, а второй не проснулся
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Житель

17 минут назад
Недаром "Волгу" когда - то называли русским танком. Хотя, судя по всему, пострадал именно этот водитель, а водитель внедорожника остался цел и невредим. Опять нарушение ПДД. Зачем? Что на приключения тянет? Жизнь не дорога?
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О как!

31 минуту назад
Крузак в мясо. Волга дальше будет ездить.
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