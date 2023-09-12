50 минут назад
По избиению участника СВО на площади Победы возбуждено уголовное дело
Полицейские сообщили о задержании 21-летнего подозреваемого в избиении участника СВО, которое произошло 2 сентября в Липецке на площади Победы.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Фигурант в ходе допроса признался в совершении данного преступления. В настоящее время организовано проведение следственных действий и иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в полиции.
Напомним, конфликт разгорелся около 22:05 у кафе «Дебасcус» практически напротив патриотического граффити «Мой папа — герой». На больничной койке с переломом челюсти и рваными ранами оказался 34-летний участник СВО Андрей М., его двоюродный брат Иван C. обратился за помощью к нейрохирургу.
На месте потасовки даже остались следы крови.
Как рассказал GOROD48 Иван С., его брат уже выписан из больницы, но по-прежнему плохо разговаривает, а один из участников драки со второй стороны пришёл в полицию и написал явку с повинной. Но по данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, мужчину нашли сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 УМВД России по городу Липецку.
Напомним, мобилизованный Андрей М. 1 cентября приехал в 10-дневный отпуск, и 2 сентября решил вместе с женой и семьёй двоюродного брата отметить в кафе это событие. Когда двоюродные братья вышли из «Дебасcуса» на улицу покурить, они, по их словам, невольно стали участниками конфликта.
— У забора летней веранды примерно в 22:05 к нам подошёл пьяный отдыхающий, выразился матом и предложил: «Хотите мы вам сейчас втащим?». Звучали и другие угрозы, такие, как «Ты у меня землю жрать будешь». Мы участвовать в конфликте не хотели: я работаю главным инженером в агросекторе и не силён в конфликтах, а брату острых ощущений и в зоне СВО хватает. Тем не менее, избежать драки не удалось. На брата один из компании в 10 человек кинулся с кулаками, ещё двое — на меня. В 22:17 по нашему вызову приехали сотрудники ППС. Зачинщики драки на момент приезда полицейских ещё находись в кафе и неспешно удалились, когда дело запахло жаренным, — ранее рассказал GOROD48 Иван — двоюродный брат Андрея.
Липчанин.
Николай