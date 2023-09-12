Происшествия

50 минут назад

По избиению участника СВО на площади Победы возбуждено уголовное дело

2 705
#конфликт #побои
4

Полицейские сообщили о задержании 21-летнего подозреваемого в избиении участника СВО, которое произошло 2 сентября в Липецке на площади Победы. 

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили 21-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести посетителю бара.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Фигурант в ходе допроса признался в совершении данного преступления. В настоящее время организовано проведение следственных действий и иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в полиции.

Напомним, конфликт разгорелся около 22:05 у кафе «Дебасcус» практически напротив патриотического граффити «Мой папа — герой». На больничной койке с переломом челюсти и рваными ранами оказался 34-летний участник СВО Андрей М., его двоюродный брат Иван C. обратился за помощью к нейрохирургу.

На месте потасовки даже остались следы крови. 

2C622443-A427-4BAB-938F-F75F1CED249B.jpeg+2023-09-12-17.40.02.jpg

81D8D65A-F0F8-4F0A-910D-1DFF8B43C81C.jpeg+2023-09-12-17.40.02.jpg

Как рассказал GOROD48 Иван С., его брат уже выписан из больницы, но по-прежнему плохо разговаривает, а один из участников драки со второй стороны пришёл в полицию и написал явку с повинной. Но по данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, мужчину нашли сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 УМВД России по городу Липецку.

Напомним, мобилизованный Андрей М. 1 cентября приехал в 10-дневный отпуск, и 2 сентября решил вместе с женой и семьёй двоюродного брата отметить в кафе это событие. Когда двоюродные братья вышли из «Дебасcуса» на улицу покурить, они, по их словам, невольно стали участниками конфликта.

— У забора летней веранды примерно в 22:05 к нам подошёл пьяный отдыхающий, выразился матом и предложил: «Хотите мы вам сейчас втащим?». Звучали и другие угрозы, такие, как «Ты у меня землю жрать будешь». Мы участвовать в конфликте не хотели: я работаю главным инженером в агросекторе и не силён в конфликтах, а брату острых ощущений и в зоне СВО хватает. Тем не менее, избежать драки не удалось. На брата один из компании в 10 человек кинулся с кулаками, ещё двое — на меня. В 22:17 по нашему вызову приехали сотрудники ППС. Зачинщики драки на момент приезда полицейских ещё находись в кафе и неспешно удалились, когда дело запахло жаренным, — ранее рассказал GOROD48 Иван — двоюродный брат Андрея.


2 705
#конфликт #побои
4

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин.

9 минут назад
Терерь вместе воевать будут.
ответить

Николай

28 минут назад
Может этому, 21-летнему, сразу повестку и на передовую? В разведчики? Пока боевой дух не иссяк
ответить
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
186
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
Общество

Еще в рубрике

40-летний добровец с 2022 года перечислил мошенникам 1 600 000 рублей
#мошенничество
3
40-летний добровец с 2022 года перечислил мошенникам 1 600 000 рублей

сегодня, 17:07

Происшествия
На улице Рудничной столкнулись «Кадиллак» и «девяносто девятая»
#ДТП
На улице Рудничной столкнулись «Кадиллак» и «девяносто девятая»

сегодня, 16:22

Происшествия
Под Липецком столкнулись «ГАЗель» и грузовик
#ДТП
Под Липецком столкнулись «ГАЗель» и грузовик

сегодня, 13:17

Происшествия
На следующий день после освобождения из колонии мужчина побил на вокзале полицейского
#насилие #полиция
17
На следующий день после освобождения из колонии мужчина побил на вокзале полицейского

сегодня, 12:16

Происшествия
46-летняя липчанка загорелась от плиты: врачи борются за ее жизнь
#ожог #пожар
4
46-летняя липчанка загорелась от плиты: врачи борются за ее жизнь

сегодня, 11:16

Происшествия
Дело о «Колумбайне»: в Липецкой области задержан 16-летний подросток
#терроризм
7
Дело о «Колумбайне»: в Липецкой области задержан 16-летний подросток

сегодня, 10:30

Происшествия