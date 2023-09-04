35-летний липчанин попал в больницу в результате взрыва афганского казана

У мужчины — серьёзные ожоги.

3 сентября в ожоговый центр госпитализирован 35-летний липчанин, который серьёзно пострадал, готовя борщ в ставшем модным приспособлении — афганском казане.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, при приготовлении борща казан по какой-то причине взорвался, и мужчину обдало кипящим супом.



У пострадавшего обожжены туловище, рука, промежность и бёдра. Мужчине диагностировали ожоги второй и третьей степеней. У него обожжено 8% тела.



Афганский казан — это по сути скороварка. Под воздействием высокой температуры внутри казана образуется серьёзное давление, которое в несколько раз ускоряет процесс приготовления блюда.