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сегодня, 11:44

35-летний липчанин попал в больницу в результате взрыва афганского казана

10 1835
#ожог #взрыв
3
35-летний липчанин попал в больницу в результате взрыва афганского казана

У мужчины — серьёзные ожоги.

3 сентября в ожоговый центр госпитализирован 35-летний липчанин, который серьёзно пострадал, готовя борщ в ставшем модным приспособлении — афганском казане.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, при приготовлении борща казан по какой-то причине взорвался, и мужчину обдало кипящим супом.

У пострадавшего обожжены туловище, рука, промежность и бёдра. Мужчине диагностировали ожоги второй и третьей степеней. У него обожжено 8% тела.

Афганский казан — это по сути скороварка. Под воздействием высокой температуры внутри казана образуется серьёзное давление, которое в несколько раз ускоряет процесс приготовления блюда.
10 1835
#ожог #взрыв
3

Комментарии (10)

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Поворот Вася.

8 минут назад
Пойду флягу 40 литровую куплю для борща. А с этими заморскоми кастрюлями его не сварить ещё и в больницу попадёшь.
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Гость

13 минут назад
А я, думал, опять салют был, а оно вон оно как
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Animal planet.

14 минут назад
Он и правда алюминиевый,такой мне не нужен. А качественной чугунной посудой мы закупились на моем любимом блошином рынке.
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леха

32 минуты назад
можно еще сгущенку варить и забыть .тоже красиво получается.
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Живу я тут

33 минуты назад
Где Афганистан и где Россия?? Вам, что наши щи и супы не нравятся?? Экзотика она тоже лечится(в больнице нашими щами и супами) Скорейшего выздоровления!!
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коля

34 минуты назад
ужас .скороварка это как реактор .клапан закрыть для пара и подождать .и будет чернобыль на отдельно взятой кухне .только без радиации.
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Animal planet.

38 минут назад
Капец,а я ещё подумывал афганский казан купить.
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Шумный

39 минут назад
Хлопок сильный был, а потом ветер ветер северный.
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Липецк

40 минут назад
Он люминевый. Вот и взорвался.
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valerafromsplus

сегодня, 11:59
Василий Алибабаевич решил керосинкой ужин сделать. )) Выздоровления Генке Барбоскину! )
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