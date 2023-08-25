Общество

47 минут назад

В Липецке спасли ещё одного кота: животное достали из вентиляционной шахты

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#животные
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В заточении кот провёл 10 дней.

В Липецке спасли ещё одного кота: сотрудники «Счастливого берега» достали животное из вентиляционной шахты одного дома №18 по улице Водопьянова.

По словам спасателей, кот провёл в вентиляционной шахте 10 дней. Всё это время никто из жильцов дома не мог понять, откуда доносится мяуканье — все предполагали, что это орёт соседский кот.

Но оказалось, что кот застрял в вентиляционной шахте.

Животное сначала попытались достать через чердак, а потом решили сделать отверстие в стене.

В результате кот спасён.
1 135
#животные
1

Комментарии (1)

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Лиза

24 минуты назад
И снова спасибо сотрудникам "Счастливого берега" за спасение котика, просидевшего в заточении аж 10 дней! Здоровья ему.
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