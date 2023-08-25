В Липецке спасли ещё одного кота: животное достали из вентиляционной шахты

В заточении кот провёл 10 дней.

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В Липецке спасли ещё одного кота: сотрудники «Счастливого берега» достали животное из вентиляционной шахты одного дома №18 по улице Водопьянова.



По словам спасателей, кот провёл в вентиляционной шахте 10 дней. Всё это время никто из жильцов дома не мог понять, откуда доносится мяуканье — все предполагали, что это орёт соседский кот.



Но оказалось, что кот застрял в вентиляционной шахте.



Животное сначала попытались достать через чердак, а потом решили сделать отверстие в стене.



В результате кот спасён.