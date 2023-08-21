Происшествия

34 минуты назад

10-летний велосипедист столкнулся с мопедом под управлением 14-летнего мальчика

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#авария #ДТП
10-летний велосипедист столкнулся с мопедом под управлением 14-летнего мальчика

Оба ребенка госпитализированы.

Пятеро детей и подростков пострадали в дорожных авариях за пятницу— воскресенье.  В одном из ДТП, произошедшем 19 августа, травмы получили 10-летний велосипедист и 14-летний водитель мопеда.

Эта авария произошла вечером в селе Частая Дубрава Липецкого района мальчики столкнулись на улице Молодежной. Оба ребенка госпитализированы.

18 августа в Липецке на улице Ушинского столкнулись автомобиль «Рено» под управлением 39-летнего мужчины и мотоцикл с 16-летим водителем. С места аварии подросток доставлен в больницу.

В этот же день пострадал еще один ребенок: на дороге Хлевное – Тербуны в столкновение автомобилей «ВАЗ-2110» и «Тойота» получил травмы 8-летний пассажир «десятки». Пострадали в аварии и двое взрослых: 41-летний водитель «ВАЗа» и его второй пассажир.

Странная авария произошла в Липецке 20 августа. По данным ГИБДД, около половины первого ночи (!) на улице Красной 18-летний водитель автомобиля «ИЖ» столкнулся с 8-летней велосипедисткой. Девочка получила травмы, она госпитализирована.

В тот же день в Липецке на улице 50 лет НЛМК столкнулись автомобиль «Дэу Нексия» с 47-летней женщиной за рулем и мотоцикл с 41-летним водителем. В аварии  получили травмы мотоциклист и 15-летняя пассажирка автомобиля. Оба госпитализированы.

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Хороший

29 минут назад
Результат.Лишать надо родительских прав,а то они своими покупками уничтожают будущих защитников нашей любимой родины.
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
27
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

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