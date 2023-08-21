10-летний велосипедист столкнулся с мопедом под управлением 14-летнего мальчика

Оба ребенка госпитализированы.





Пятеро детей и подростков пострадали в дорожных авариях за пятницу— воскресенье. В одном из ДТП, произошедшем 19 августа, травмы получили 10-летний велосипедист и 14-летний водитель мопеда.



Эта авария произошла вечером в селе Частая Дубрава Липецкого района мальчики столкнулись на улице Молодежной. Оба ребенка госпитализированы.



18 августа в Липецке на улице Ушинского столкнулись автомобиль «Рено» под управлением 39-летнего мужчины и мотоцикл с 16-летим водителем. С места аварии подросток доставлен в больницу.



В этот же день пострадал еще один ребенок: на дороге Хлевное – Тербуны в столкновение автомобилей «ВАЗ-2110» и «Тойота» получил травмы 8-летний пассажир «десятки». Пострадали в аварии и двое взрослых: 41-летний водитель «ВАЗа» и его второй пассажир.



Странная авария произошла в Липецке 20 августа. По данным ГИБДД, около половины первого ночи (!) на улице Красной 18-летний водитель автомобиля «ИЖ» столкнулся с 8-летней велосипедисткой. Девочка получила травмы, она госпитализирована.



В тот же день в Липецке на улице 50 лет НЛМК столкнулись автомобиль «Дэу Нексия» с 47-летней женщиной за рулем и мотоцикл с 41-летним водителем. В аварии получили травмы мотоциклист и 15-летняя пассажирка автомобиля. Оба госпитализированы.



