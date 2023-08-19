12 минут назад
В районе Ольховца утонул мужчина, купавшийся на «диком» пляже
Тело обнаружили и опознали местные жители.
Сегодня в 10 утра спасатели и полицейские со дна реки Дон в районе села Ольховец Лебедянского района подняли тело мужчины.
Утопленника обнаружили местные жители, которые вызвали полицейских. Личность погибшего была установлена на месте, им оказался местный житель.
Обстоятельства и причина гибели пока устанавливаются. Известно, что мужчина решил искупаться в не предназначенном для этого месте.