Происшествия

12 минут назад

В районе Ольховца утонул мужчина, купавшийся на «диком» пляже

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#Утопленник
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В районе Ольховца утонул мужчина, купавшийся на «диком» пляже

Тело обнаружили и опознали местные жители.

Сегодня в 10 утра спасатели и полицейские со дна реки Дон в районе села Ольховец Лебедянского района подняли тело мужчины.

Утопленника обнаружили местные жители, которые вызвали полицейских. Личность погибшего была установлена на месте, им оказался местный житель.

Обстоятельства и причина гибели пока устанавливаются. Известно, что мужчина решил искупаться в не предназначенном для этого месте.

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#Утопленник
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