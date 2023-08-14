Общество
17 минут назад
Росгвардейцы помогли довезти 6-летнего ребенка в больницу через пробки
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Вечером 13 августа сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Липецкой области помогли отцу с больным ребенком добраться до больницы.
Дело было около восьми вечера недалеко от Октябрьского моста. Экипаж охраны остановил водитель и попросил помощи — в его машине находился больной 6-летний ребенок. Росгвардей включили светозвуковые сигналы и сопроводила машину до областной детской больницы.
— Благодаря действиям росгвардейцев ребёнка своевременно удалось доставить в больницу, где ему была оказана квалифицированная помощь, — сообщили GOROD48 в пресс-службе Управления Росгвардии по Липецкой области.
Напомним, ранее сотрудники вневедомственной охраны помогли 74-летнему иностранцу, который не мог самостоятельно добраться до дома и находился в розыске как утративший связь с родственниками.
Дело было около восьми вечера недалеко от Октябрьского моста. Экипаж охраны остановил водитель и попросил помощи — в его машине находился больной 6-летний ребенок. Росгвардей включили светозвуковые сигналы и сопроводила машину до областной детской больницы.
— Благодаря действиям росгвардейцев ребёнка своевременно удалось доставить в больницу, где ему была оказана квалифицированная помощь, — сообщили GOROD48 в пресс-службе Управления Росгвардии по Липецкой области.
Напомним, ранее сотрудники вневедомственной охраны помогли 74-летнему иностранцу, который не мог самостоятельно добраться до дома и находился в розыске как утративший связь с родственниками.
67