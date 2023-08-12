62-летнему водителю, улетевшему в кювет на «Hyundai», медицинская помощь не понадобилась

Спасателям пришлось вызволять бедолагу наружу, но он словно «в рубашке родился».

В районе села Агроном Лебедянского района водитель не смог самостоятельно выбраться из машины после ДТП.

«Hyundai Solaris» вылетел в кювет, перевернулся и получил повреждения, от которых двери в машине заклинило. Внутри оставался 62-летний водитель.

На место были вызваны медики «скорой» и спасатели, которым удалось с помощью специальных инструментов вызволить заложника собственного автомобиля.

Пожилой мужчина оказался на редкость везучим: мало того, что ему не потребовалась госпитализация, но и из аварии он вышел лишь с несколькими царапинами. Отказавшись от помощи врачей.