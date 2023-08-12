Происшествия

48 минут назад

62-летнему водителю, улетевшему в кювет на «Hyundai», медицинская помощь не понадобилась

2 187
#ДТП #перевернулся
62-летнему водителю, улетевшему в кювет на «Hyundai», медицинская помощь не понадобилась

Спасателям пришлось вызволять бедолагу наружу, но он словно «в рубашке родился».

В районе села Агроном Лебедянского района водитель не смог самостоятельно выбраться из машины после ДТП.

«Hyundai Solaris» вылетел в кювет, перевернулся и получил повреждения, от которых двери в машине заклинило. Внутри оставался 62-летний водитель.

На место были вызваны медики «скорой» и спасатели, которым удалось с помощью специальных инструментов вызволить заложника собственного автомобиля.

Пожилой мужчина оказался на редкость везучим: мало того, что ему не потребовалась госпитализация, но и из аварии он вышел лишь с несколькими царапинами. Отказавшись от помощи врачей.

2 187
#ДТП #перевернулся

Комментарии (2)

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Гость

6 минут назад
На трассе недалеко от Москвы в пробке три часа стояли. На мосту авария. Одну машину так плюсануло, сдавленная жестяная банка. Машину разрезали, чтобы водителя достать. Живой и почти невредимый. Отделался легким испугом. Машину на скользком повороте перед мостом занесло.
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Пессимист

22 минуты назад
Был бы везучим - оставался бы и на колёсах, и на асфальте
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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