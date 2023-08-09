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Липецкая вечЁрка: банкротство садоводства, школьный конфликт и отставка гендиректора «Металлурга»
Сегодня, 9 августа, в арбитражном суде банкротят садоводческое товарищество «Дачный-1», родители встали на защиту классного руководителя своих детей, и генеральный директор футбольного клуба «Металлург» Сергей Ветров ушел в отставку.
В пресс-службе суда уточнили, что банкротство коснется только имущества, которое находится на балансе СНТ. После завершения процедуры банкротства, садоводам придется создать новое товарищество или присоединиться к действующему, и оформить новые договоры с поставщиками услуг. Если имущество садовода не оформлено в его собственность, а такое встречается, то оно может войти в конкурсную массу.
Это уже вторая попытка обанкротить СНТ в Липецке. Первую предприняли налоговики с товариществом «Заря», но дело ничем не закончилось, так как стороны не нашли денег на оплату процедур по банкротству.
— Там из имущества остались: трансформатор из прошлого века, домик сторожа и гнилые трубы. Да и электричество у многих от городских электросетей, — заметила Ольга.
— Банкротство сейчас — это престижно, но и хлопотно. Чтоб обанкротить какое-либо предприятие, надо чтоб в этом предприятии были деньги на оплату конкурсного управляющего, а аппетиты у них огромные. Поэтому с вашим гнилым СНТ что-то не в порядке, а именно, или вас хотят всех убрать с этого участка, или еще что-то, что я не знаю, но вы потом узнаете, — выдвинул свою версию Mikl.
И уточнение для садоводов. В сентябре и октябре садоводческие маршруты продолжат работать по летнему расписанию — пять раз в неделю: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. На линии будут выходить 18 автобусов в будние дни (понедельник, среда и пятница) и 20 в выходные.
— Сделайте наконец-то уже платный проезд на садовых маршрутах! Будет доход — будут и рейсы, и водители. Хотя бы символические 10 рублей за поездку, — попросил комментатор, подписавшийся просим платный проезд.
— Какие ещё садоводческие маршруты?! В городе то по 40 минут и больше ждёшь автобус. На работу невозможно уехать. А пенсионерам что дома не сидится?! Если хотят на дачу — пусть на самокатах ездят, — позлословил Суровый липчанин.
— Суровый липчанин, умник. У нас круглый год живут. В черте города. Как ездить? Не умничай, — ответил ему Юлич.
— В Рязани, например, нет ни одного садоводческого маршрута, а в Липецке прям проблема городского масштаба, — написал Ирбис.
В школе № 26 накануне 1 сентября разгорается конфликт. Родители встали на защиту классного руководителя своих детей. Юлия Федорова готова уволиться из-за разногласий с исполняющей обязанности директора Мариной Цапенко, которая, кстати, отрицает наличие конфликта.
Председатель городского департамента образования Светлана Бедрова пообещала встретиться с участницами конфликта и разобраться в ситуации.
— Хороший учитель, перспективный дети довольны! Скорейшего разрешения конфликта и легкого нового учебного года. Юлия, мы с вами! — пожелал Гость.
А футбольный клуб «Металлург» лишился генерального директора. 39-летний Сергей Ветров освободил эту должность, проработав на ней только год.
Сейчас клуб ищет нового руководителя, в том числе и среди иногородних специалистов.
Год назад, при назначении Ветрова и главного тренера Сергея Первушина, перед «Металлургом» была поставлена задача вернуться в первую лигу за два года. В первом сезоне липчане должны были собрать боеспособную команду — и эта задача оказалась провалена.
Для сравнения, на 2023 год областной бюджет выделил «сталеварам» субсидию в 97,8 миллионов рублей. А два года назад «Металлург» добился повышения в классе и вышел в ФНЛ, имея только около 50 миллионов рублей.
— Расформируйте уже всю команду! Хватит мучиться, — попросил Диванный эксперт.
— Гребец футболом командовал, волейболист тоже. Кто следующий? Шахматист? Парашютист? — спросил По-соседски.
— По-соседски, следующий — кéрлингист, — ответил ему По-братски.
— Прежде чем искать директора, найдите спонсора. Без него ни один директор не поможет, — предложил Местный.
Завтра снова расслабиться не получится. Синоптики прогнозируют до +29 градусов.
И обратите внимание, 12 августа на время соревнований по триатлону меняется схема движения липецких автобусов.
дед
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