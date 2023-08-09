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24 минуты назад

«Мы готовы транспарант написать и к школе выйти!»

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#школа #конфликт
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«Мы готовы транспарант написать и к школе выйти!»

Родители требуют оставить в покое классного руководителя их детей.

В школе информационных технологий № 26 накануне 1 сентября назревает конфликт. К GOROD48 обратился отец одного из учеников школы Александр Юшков: он боится, что его ребенок останется без классного руководителя Юлии Федоровой — педагог собирается уволиться из-за конфликта с новым директором.

Прежний директор школы Алексей Хорошилов уволился в феврале 2023 года. Исполняющим обязанности директора стала Марина Цапенко, а завучем — Юлия Федорова.

— Мне создают такие условия, чтобы я ушла. В феврале я была завучем по учебной работе, в апреле— по воспитательной работе, а в августе мне устно предложили заведовать столовой и заниматься здоровьсбережением. При вступлении в должность меня лишили 90% стимулирующих выплат, оскорбляют на административных совещаниях в момент моего отсутствия, обвиняют в некомпетентности, — говорит Юлия Федоров. — Может быть, Марина Сергеевна видит другого кандидата на эту должность?

Юлия Федорова решила искать другую работу, но предупредила об уходе родителей своих учеников, чтобы не стать «предателем». А родители решили действовать — защитить педагога от нападок руководства.

Юлия Федорова работает в школе с ее открытия в 2019 году, она победитель и лауреат профессиональных областных и Всероссийских конкурсов.

— Мы готовы транспарант написать и к школе выйти! У нас очень сильный класс. Юлия Федорова их вытягивает. Мы хотим отстоять своего классного руководителя, — горячится отец девятиклассника Александр Юшков.

GOROD48 обратился к и. о. директора школы № 26. Другая сторона конфликта отрицала даже его наличие.

— Никакого конфликта нет. Никто никого не выживает. Мы сейчас готовим школу к приемке детей. Классный руководитель на месте, нагрузку она выбирала сам. Функционал завуча я имею право менять на свое усмотрение. Новый функционал пока не утвержден, — так прокомментировала ситуацию исполняющая обязанности директора школы № 26 Марина Цапенко.

—Конечно, новый человек перестраивает что-то под себя. Марина Цапенко — профессионал, ее хорошо знают в педагогическом сообществе. И Юлия Федорова — перспективный педагог, когда она получит побольше руководящего опыта, возможно, пригласим ее директором школы. Я позову обеих для беседы, чтобы разобраться в ситуации, выяснить, в чем проблема. Я думаю, мы ее решим, — сказала GOROD48 председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.
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#школа #конфликт
5

Комментарии (1)

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Гость

5 минут назад
Что за глупость таким образом выяснять отношения? Идите в департамент и там разбирайтесь.
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