12 августа на время соревнований по триатлону меняется схема движения липецких автобусов

«В связи с проведением спортивного мероприятия «Липецкий триатлон «Зеленый остров, 113» 12 августа вносятся изменения в работу городского пассажирского транспорта», — сообщает пресс-служба мэрии.



С 05:00 до 07:00 движение автобусов № 27, 30 в направлении НЛМК будет осуществляться без изменения схем, в обратном направлении по маршруту № 27 по схеме: «пл. Металлургов – ул. 9 мая – ул. Металлургов – Октябрьский мост – пр. Победы – пл. Кольцевая – пр. Победы – пр. 60 лет СССР – далее по маршруту», по маршруту № 30 —по схеме: ««пл. Металлургов – ул. 9 мая – ул. Металлургов – Октябрьский мост – пр. Победы – ул. Водопьянова – далее по маршруту»;



С 07:00 до 13:00 движение автобусов маршрута № 27 «НЛМК – 30 микрорайон» в направлении НЛМК будет осуществляться по схеме: «30 микрорайон – ул. Меркулова – пр. 60 лет СССР – пр. Победы – Октябрьский мост – ул. Металлургов – ул. 9 Мая – пр-т Мира – пл. Мира», в обратном: «пл. Мира – ул. 9 мая – ул. Металлургов – Октябрьский мост – пр. Победы – пл. Кольцевая – пр. Победы – пр. 60 лет СССР – далее по маршруту». Конечным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «пл. Мира»;



С 07:00 до 13:00 движение автобусов маршрута № 30 «НЛМК – Микрорайон «Елецкий» в прямом и обратном направлениях будет осуществляться по схеме: «Микрорайон «Елецкий – … – ул. Водопьянова – пр. Победы – Октябрьский мост – ул. Металлургов – ул. 9 Мая – пр-т Мира – пл. Мира». Конечным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «пл. Мира».



С 05:00 до 13:00 движение автобусов по отдельным маршрутам будет осуществляться по следующим схемам:



№ 2 «Ж/д вокзал - уд Доменщиков» в прямом и обратном направлениях по схеме «ул. Доменщиков – ул. Ленина – пл. Революции (разворот) – Петровский спуск – ул. Ленина – далее по маршруту»;



№ 8 «Микрорайон «Университетский» - Новое заводоуправление» в прямом и обратном направлениях по схеме «Микрорайон «Университетский» - ул. Катукова – Октябрьский мост – ул. Металлургов – ул. 9 Мая – пр-т Мира – пл. Мира». Конечным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «пл. Мира»;



№ 9 «Парк «Молодежный» - ул. Маяковского» в прямом и обратном направлениях по схеме «Парк «Молодежный» - ул. Гагарина – пл. Героев (разворот) – ул. Гагарина – далее по маршруту»;



№ 12 «Ж/д вокзал – Чаплыгинское шоссе» в прямом и обратном направлении по схеме «Чаплыгинское шоссе – ул. Ленина - пл. Революции (разворот) – Петровский спуск – ул. Ленина – далее по маршруту;



№ 17 «НЛМК – микрорайон «Елецкий» - в прямом и обратном направлении по схеме «Микрорайон «Елецкий» – Центральный рынок». Конечным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «Центральный рынок»;



№ 28 «п. Сырский Рудник – НЛМК» в прямом и обратном направлениях по схеме «п. Сырский Рудник – ул. 50 лет НЛМК (разворот в районе магазина «Метро)». Конечным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «ул. 50 лет НЛМК»;



№ 33 «Чаплыгинское шоссе – 3 участок ЛТЗ» - движение автобусов будет осуществляться в прямом и обратном направлениях по схемам:



– «Чаплыгинское шоссе – ул. Студеновская – ул. Ленина – Петровский спуск – пл. Революции – пл. П. Великого – Петровский мост - далее по маршруту»;



– «ул. Доменщиков – ул. Студеновская – ул. Ленина - Петровский спуск – пл. Революции – пл. П. Великого – Петровский мост - далее по маршруту;



№ 40 «Ж/д вокзал – п. Матырский» - в прямом и обратном направлении по схеме «пл. Мира – ул. Зои Космодемьянской - …». Начальным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «пл. Мира»;



№ 300 «Микрорайон «Университетский» - стадион «Сокол» в прямом и обратном направлениях по схеме «Стадион «Сокол» - ул. Студеновская – ул. Гагарина – ул. Космонавтов – далее по маршруту»;



№ 306 «пос. Силикатный – 30 микрорайон» в направлении пос. Силикатный по схеме «30 микрорайон - … - ул. Гагарина – ул. Ленина – Петровский спуск – пл. Революции – пл. П. Великого – Петровский мост – далее по маршруту», в обратном направлении по схеме «пос. Силикатный - … - пл. П. Великого – Петровский спуск – ул. Ленина – ул. Пролетарская – ул. Интернациональная – ул. Гагарина – пл. Героев - далее по маршруту»;



№ 308К «Микрорайон «Европейский» - пл. Металлургов» - в прямом и обратном направлениях по схеме «Микрорайон «Европейский» – ул. Катукова – Октябрьский мост – ул. Металлургов – ул. 9 Мая – пр-т Мира – пл. Мира». Конечным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «пл. Мира;



№ 315 «п. Сырский Рудник – ул. Ковалева» - движение автобусов будет осуществляться в прямом и обратном направлениях по схеме «п. Сырский Рудник - … - пл. Победы – ул. Терешковой – ул. Космонавтов – ул. Гагарина – ул. Студеновская – далее по маршруту»;



№ 317 «Микрорайон «Университетский» - пл. Металлургов» – в прямом и обратном направлении по схеме «Микрорайон «Университетский» – Центральный рынок». Конечным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «Центральный рынок»;



№ 321 «ул. Пришвина – НЛМК» – в прямом и обратном направлениях по схеме «ул. Пришвина - … - ул. Водопьянова – пр. Победы - Октябрьский мост – ул. Металлургов – ул. 9 Мая – пр-т Мира – пл. Мира». Конечным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «пл. Мира»;



№ 322 «Микрорайон «Университетский» - НЛМК» в направлении НЛМК по схеме «Микрорайон «Университетский» - … - ул. Гагарина – ул. Ленина – Петровский спуск – пл. Революции – пл. П. Великого – Петровский мост – далее по маршруту», в обратном направлении по схеме «НЛМК - … - пл. П. Великого – Петровский спуск – ул. Ленина – ул. Пролетарская – ул. Интернациональная – ул. Гагарина – пл. Героев - далее по маршруту»;



№ 325 «Микрорайон «Елецкий» - пл. Клименкова» в направлении ЛТЗ по схеме «Микрорайон «Елецкий» - … - ул. Гагарина – ул. Ленина – Петровский спуск – пл. Революции – пл. П. Великого – Петровский мост – далее по маршруту», в обратном направлении по схеме «пл. Клименкова - … - пл. П. Великого – Петровский спуск – ул. Ленина – ул. Пролетарская – ул. Интернациональная – ул. Гагарина – пл. Героев - далее по маршруту»;



№ 330 «30 микрорайон - НЛМК» – в прямом направлении по схеме «30 микрорайон - … – ул. Водопьянова – пр. Победы – Октябрьский мост – ул. Металлургов – ул. 9 Мая – пр-т Мира – пл. Мира». Конечным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «пл. Мира»;



№ 332 «ул. Пришвина – НЛМК (через ул. Циолковского)» в прямом и обратном направлении по схеме «ул. Пришвина – Центральный Рынок». Конечным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «Центральный рынок»;



№ 343 «Микрорайон «Елецкий» - п. Дачный» - в прямом и обратном направлениях по 2 схемам «Микрорайон «Елецкий» - Центральный Рынок», «пос. Дачный – пл. Мира»;



№ 345 «п. Сырский Рудник – ул. Шкатова» в прямом и обратном направлениях «п. Сырский Рудник - … - ул. Гагарина – пл. Героев (разворот) – ул. Гагарина – далее по машруту»;



№ 352 «30 микрорайон – Чаплыгинское шоссе» движение автобусов будет осуществляться в прямом и обратном направлениях и по схеме «30 микрорайон - … - пл. Победы – ул. Терешковой – ул. Космонавтов – ул. Гагарина – ул. Студеновская – далее по маршруту»;



№ 359 «28 микрорайон – ул. Маяковского» в прямом и обратном направлениях по схеме «28 микрорайон -… - ул. Гагарина - пл. Героев (разворот) – ул. Гагарина – далее по маршруту».



С 13:00 до 17:00 движение автобусов маршрутов № 8, 17, 33, 33а, 40, 308к, 317, 321, 325, 332, 343 в прямом и обратном направлениях будет осуществляться по схеме «… Петровский мост – пл. П. Великого – пл. Революции – ул. Советская – далее по маршрутам».



Во время соревнований рейсы по муниципальным маршрутам №№ 39, 44 по схеме «А/с «Сокол» - Ж/д вокзал» выполняться не будут. Также будет приостановлено обслуживание маршрутов:



№№ 302, 36 – с начала до окончания движения.

