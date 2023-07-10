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сегодня, 10:02

Два крупных пожара произошли в многоэтажных домах Липецка и Ельца

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Два крупных пожара произошли в многоэтажных домах Липецка и Ельца

8 и 9 июня пожарные тушили квартиры в многоэтажных домах. Первый из них вспыхнул в Ельце, второй — в Липецке.

Пожар в девятиэтажке на улице Королева вспыхнул около шести вечера в Ельце 8 июля. Огонь почти полностью уничтожил одну из квартир. Из здания пожарные эвакуировали 10 человек. По одной из версий, причиной пожара стала аварийная работа электросети. 

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Вечером 9 июня загорелась квартира в десятиэтажном доме на улице Неделина в Липецке. Огонь уничтожил холодильник, вещи, отделку стен, потолка и пол в кладовой на пяти квадратных метрах.

Кроме того, в выходные дни возгорания произошли в жилых домах поселка Ключ Жизни Елецкого района, где ночью 8 июля горел дом на улице Комсомольской, и в Липецке на улице Марины Расковой — 9 июля пожар вспыхнул в четырехэтажном здании, пламя потушили  до приезда пожарных. 

В селе Сенцово Липецкого района 9 июля горел гараж: повреждены вещи и мотоцикл «MOTOLAND XR 250».
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Комментарии (1)

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сонный пожарник

сегодня, 11:18
меня даже гром не разбудил.......
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