Два крупных пожара произошли в многоэтажных домах Липецка и Ельца

8 и 9 июня пожарные тушили квартиры в многоэтажных домах. Первый из них вспыхнул в Ельце, второй — в Липецке.









Вечером 9 июня загорелась квартира в десятиэтажном доме на улице Неделина в Липецке. Огонь уничтожил холодильник, вещи, отделку стен, потолка и пол в кладовой на пяти квадратных метрах.



Кроме того, в выходные дни возгорания произошли в жилых домах поселка Ключ Жизни Елецкого района, где ночью 8 июля горел дом на улице Комсомольской, и в Липецке на улице Марины Расковой — 9 июля пожар вспыхнул в четырехэтажном здании, пламя потушили до приезда пожарных.



В селе Сенцово Липецкого района 9 июля горел гараж: повреждены вещи и мотоцикл «MOTOLAND XR 250».

Пожар в девятиэтажке на улице Королева вспыхнул около шести вечера в Ельце 8 июля. Огонь почти полностью уничтожил одну из квартир. Из здания пожарные эвакуировали 10 человек. По одной из версий, причиной пожара стала аварийная работа электросети.Вечером 9 июня загорелась квартира в десятиэтажном доме на улице Неделина в Липецке. Огонь уничтожил холодильник, вещи, отделку стен, потолка и пол в кладовой на пяти квадратных метрах.Кроме того, в выходные дни возгорания произошли в жилых домах поселка Ключ Жизни Елецкого района, где ночью 8 июля горел дом на улице Комсомольской, и в Липецке на улице Марины Расковой — 9 июля пожар вспыхнул в четырехэтажном здании, пламя потушили до приезда пожарных.В селе Сенцово Липецкого района 9 июля горел гараж: повреждены вещи и мотоцикл «MOTOLAND XR 250».