ПозиTиV
28 минут назад
Вам встречались автобусы с включенным кондиционером?
2 204
Липчане назвали только три маршрута, по которым курсируют автобусы с прохладными салонами.
Темой нашего очередного уличного опроса стал комфорт в пассажирском транспорте: мы спросили у липчан, встречались ли им автобусы с включенным кондиционером? Оказалось, что такие автобусы встречаются часто. Правда, те, кому посчастливилось в них прокатиться, назвали нам только три маршрута: № 37,323,328.
Довольно много опрошенных жаловались на транспорт, в котором кондиционер предусмотрен, но водитель его не включает.
При этом нам встретились липчане, которые встречали летом автобусы с включенным отоплением. И так бывает!
Довольно много опрошенных жаловались на транспорт, в котором кондиционер предусмотрен, но водитель его не включает.
При этом нам встретились липчане, которые встречали летом автобусы с включенным отоплением. И так бывает!
2 204
Галина
Коммунист