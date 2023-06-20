ПозиTиV

28 минут назад

Вам встречались автобусы с включенным кондиционером?

2 204
#Говорит Липецк
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Липчане назвали только три маршрута, по которым курсируют автобусы с прохладными салонами.

Темой нашего очередного уличного опроса стал комфорт в пассажирском транспорте: мы спросили у липчан, встречались ли им автобусы с включенным кондиционером? Оказалось, что такие автобусы встречаются часто. Правда, те, кому посчастливилось в них прокатиться, назвали нам только три маршрута: № 37,323,328.

Довольно много опрошенных жаловались на транспорт, в котором кондиционер предусмотрен, но водитель его не включает.

При этом нам встретились липчане, которые встречали летом автобусы с включенным отоплением. И так бывает!
2 204
#Говорит Липецк
1

Комментарии (2)

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Галина

4 минуты назад
Я бы с огромным удовольствием ездила без кондиционера и в грязном автобусе 11 маршрута. Но его не реально дождаться!!! Приходится ездить с пересадкой - тратить время и деньги. Уж не до кондиционера…
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Коммунист

18 минут назад
Обкомовский Хёндай Старекс оборудован кондиционером. Это вам не советский УАЗ буханка
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
160
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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