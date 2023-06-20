Вам встречались автобусы с включенным кондиционером?

Липчане назвали только три маршрута, по которым курсируют автобусы с прохладными салонами.

Темой нашего очередного уличного опроса стал комфорт в пассажирском транспорте: мы спросили у липчан, встречались ли им автобусы с включенным кондиционером? Оказалось, что такие автобусы встречаются часто. Правда, те, кому посчастливилось в них прокатиться, назвали нам только три маршрута: № 37,323,328.



Довольно много опрошенных жаловались на транспорт, в котором кондиционер предусмотрен, но водитель его не включает.



При этом нам встретились липчане, которые встречали летом автобусы с включенным отоплением. И так бывает!