Общество

32 минуты назад

Служба «112» принимает сообщения о бездомных

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#бездомные #социальная защита населения
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Служба «112» принимает сообщения о бездомных

Информацию людях без определенного места жительства операторы кол-центра службы «112» будут передавать напрямую в дом ночного пребывания. 

Такая возможность появилась благодаря сотрудничеству между центром социальной защиты населения Липецкой области и центром обработки вызовов системы «112». Соглашение, отражающее порядок совместной работы, подписали руководители учреждений – Кристина Горбачёва и Александр Герман. 
После получения данных о месте нахождения бездомного к нему выезжает бригада «Социальный патруль». Сотрудники соцзащиты предложат гражданину помощь с оформлением утерянных документов, организуют ночлег и питание, при необходимости направят в медучреждение.

— Раньше о бездомных сообщали по нескольким каналам — в чаты соцзащиты, в ЕДС, в полицию, в скорую. Теперь есть единый номер «112», по которому принимают подобные обращения. Если вы увидели на улице человека без определенного места жительства, то не проходите мимо, а наберите короткий номер и сообщите адрес. В наших учреждениях созданы комфортные условия для социализации и адаптации лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, — говорит директор регионального центра социальной защиты населения Кристина Горбачёва.

Помимо передачи информации в соцзащиту оператор системы «112» сам сообщит о бездомном в полицию, чтобы установить его личность, и при необходимости вызовет скорую помощь.

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#бездомные #социальная защита населения
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