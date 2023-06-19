Служба «112» принимает сообщения о бездомных

Информацию людях без определенного места жительства операторы кол-центра службы «112» будут передавать напрямую в дом ночного пребывания.





Такая возможность появилась благодаря сотрудничеству между центром социальной защиты населения Липецкой области и центром обработки вызовов системы «112». Соглашение, отражающее порядок совместной работы, подписали руководители учреждений – Кристина Горбачёва и Александр Герман.

После получения данных о месте нахождения бездомного к нему выезжает бригада «Социальный патруль». Сотрудники соцзащиты предложат гражданину помощь с оформлением утерянных документов, организуют ночлег и питание, при необходимости направят в медучреждение.



— Раньше о бездомных сообщали по нескольким каналам — в чаты соцзащиты, в ЕДС, в полицию, в скорую. Теперь есть единый номер «112», по которому принимают подобные обращения. Если вы увидели на улице человека без определенного места жительства, то не проходите мимо, а наберите короткий номер и сообщите адрес. В наших учреждениях созданы комфортные условия для социализации и адаптации лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, — говорит директор регионального центра социальной защиты населения Кристина Горбачёва.



Помимо передачи информации в соцзащиту оператор системы «112» сам сообщит о бездомном в полицию, чтобы установить его личность, и при необходимости вызовет скорую помощь.



