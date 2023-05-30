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56 минут назад

Принят закон о передаче конфискованных товаров на нужды Минобороны и МЧС

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#конфискация #закон

Конфискованные товары легкой промышленности не будут уничтожать, а смогут передавать на гуманитарные цели и на нужды Минобороны.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях о возможности безвозмездной передачи конфискованных товаров легкой промышленности.

В соответствии с документом конфискованные товары легкой промышленности подлежат безвозмездной передаче Минобороны России и МЧС России для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию, - говорится на сайте Госдумы.

Согласно действующему законодательству, товары легкой промышленности, изъятые в рамках уголовных или административных дел, подлежат уничтожению. Часть изъятого (медицинские изделия, скоропортящиеся продукты питания и ряд других) может передаваться социальным организациям.

Законопроект был подготовлен в целях установления возможности с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации вовлечения в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению, - подчеркивают авторы документа.
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#конфискация #закон

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