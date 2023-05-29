Ссора возле кафе закончилась трагически

В ночь на 27 мая мужчина получил возле кафе открытую черепно-мозговую травму, от которой умер.

Усманский районный суд Липецкой области поместил на два месяца под домашний арест 36-летнего уроженца Пермской области, подозреваемого смертельном избиении человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



По версии следствия, в ночь на 27 мая подозреваемый вступил в конфликт возле кафе и в ходе ссоры с потерпевшим причинил ему открытую черепно-мозговую травму, от которой тот умер.



Действия мужчины квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Подозреваемый признал вину, написал явку с повинной, имеет постоянное место жительства и работы, после конфликта сам вызвал полицейских.