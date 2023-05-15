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24 минуты назад

В ЛГПУ пройдет Всероссийская конференция, посвященная Дню славянской письменности и культуры

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В ЛГПУ пройдет Всероссийская конференция, посвященная Дню славянской письменности и культуры

24 мая в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского состоится II Всероссийская научно-просветительская конференция c международным участием «Славянский мир в прошлом и настоящем», посвященная Дню славянской письменности и культуры и 1160-летию создания славянской письменности.

Конференция проводится управлением внутренней политики Липецкой области совместно с АНО в социальной сфере «Гражданский Университет».

В Конференции примут участие как известные ученые, так и молодые исследователи из числа преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, школьников, представляющие учреждения высшего, общего и профессионального среднего образования Москвы, Белгорода, Архангельска, Воронежа, Тулы, Красноярска, Ростова-на-Дону, Симферополя, Курска, Орла, Волгограда, Липецка и других городов, зарубежных стран – Италия, Япония, Ирак, Узбекистан. Руководители образовательных учреждений, священнослужители, представители органов государственной и муниципальной власти, научные работники, специалисты учреждений дополнительного профессионального образования, преподаватели воскресных школ, деятели культуры, специалисты по организации паломнического туризма и представители некоммерческих организаций.

Конференция будет проходить в смешанном режиме и затронет актуальные научные направления – ценностный потенциал кирилло-мефодиевской традиции в русской культуре, феномен Slavia Orthodoxa, актуальные проблемы изучения славянских языков, вопросы взаимодействия славян и других народов в диалоге культур.

В рамках Конференции состоится пленарное заседание, на котором выступят ведущие российские ученые из Москвы, Тулы, Белгорода, Волгограда, Липецка; работа секций, круглого стола, научно-практический семинар, выставка книг из редкого фонда Липецкой областной универсальной научной библиотеки, выступление ансамбля «Липецкая слобода».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

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