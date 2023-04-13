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сегодня, 09:55

Отсудить 300 000 рублей за две поддельные рубашки «Chanel» не удалось

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#контрафакт #торговля. фальсификат
Отсудить 300 000 рублей за две поддельные рубашки «Chanel» не удалось

Швейцарская компания «Chanel SARL» проиграла суд в Липецке.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилась компания «Chanel SARL» с иском к индивидуальному предпринимателю. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, липецкий предприниматель продал две фальшивые рубашки с надписями «CHANEL». Ранее за это его уже привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ и оштрафовали на 50 тысяч рублей, а сами рубашки серого цвета на молнии арестовали и конфисковали.

Но потом компания потребовала также взыскать сумму ущерба, выраженного в убытках в форме упущенной выгоды, причиненного незаконным использованием чужого товарного знака. Этот убыток компания «Chanel SARL» оценила в 300 тысяч рублей, основываясь на ценах на оригинальную продукцию.

Но суд пришел к выводу, что нет доказательств, что из-за контрафактных товаров правообладатель теряет клиентов. Ведь неоригинальные товары престижных брендов продавали совершенно иному классу потребителей. Кроме того, контрафактный товар был конфискован, а, следовательно, не был реализован.

Компании «Шанель САРЛ» отказали в удовлетворении заявленных требований. Решение ещё не вступило в силу и может быть в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
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#контрафакт #торговля. фальсификат

Комментарии (1)

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мк

15 минут назад
надо штрафовать оптовиков и производителей, а не розничного продавца. Закон надо скорректировать. Правообладателю выгодно когда товар перейдет к розничному продавцу - таких много, вот и разворачивают бурную деятельность, штрафуют - много можно содрать! Обращаться к производителям и оптовикам контрафакта не выгодно - этих мало
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