Отсудить 300 000 рублей за две поддельные рубашки «Chanel» не удалось

Швейцарская компания «Chanel SARL» проиграла суд в Липецке.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилась компания «Chanel SARL» с иском к индивидуальному предпринимателю. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, липецкий предприниматель продал две фальшивые рубашки с надписями «CHANEL». Ранее за это его уже привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ и оштрафовали на 50 тысяч рублей, а сами рубашки серого цвета на молнии арестовали и конфисковали.



Но потом компания потребовала также взыскать сумму ущерба, выраженного в убытках в форме упущенной выгоды, причиненного незаконным использованием чужого товарного знака. Этот убыток компания «Chanel SARL» оценила в 300 тысяч рублей, основываясь на ценах на оригинальную продукцию.



Но суд пришел к выводу, что нет доказательств, что из-за контрафактных товаров правообладатель теряет клиентов. Ведь неоригинальные товары престижных брендов продавали совершенно иному классу потребителей. Кроме того, контрафактный товар был конфискован, а, следовательно, не был реализован.



Компании «Шанель САРЛ» отказали в удовлетворении заявленных требований. Решение ещё не вступило в силу и может быть в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.