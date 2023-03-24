Общество

сегодня, 20:28

В киоске на остановке «Музыкальное училище» нашли палёную водку и немаркированные сигареты

5 419
#торговля #сигареты
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Изъяты 8 бутылок контрафактного алкоголя и 30 пачек немаркированных сигарет.

Жители 15-го микрорайона Липецка пожаловались в управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области на торгующий контрафактным алкоголем и немаркированными сигаретами киоск на остановке «Музыкальное училище».

24 марта сотрудники управления потребрынка наведались туда вместе с совместно с правоохранительными органами. В результате в киоске был обнаружен тайник для хранения контрафактного товара, изъяты 8 бутылок контрафактного алкоголя и 30 пачек немаркированных сигарет.

Возбуждено административное дело по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ.
5 419
#торговля #сигареты
1

Комментарии (5)

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офшорник

6 минут назад
какой ужас!
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предлагаю

29 минут назад
сделать законную водку по 5 тыщ,законную колбасу по 10000,законное молоко и.т.д. вот будет хорошо и законно,все о чем мечтает предыдущий оратор...
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Гы

40 минут назад
Рассказать где еще есть?
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Киоск

44 минуты назад
Многие киоски вообще незаконно стоят, все работают. Молочная продукция
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111

сегодня, 20:39
Ой как удивительно! Да все киоски которые работают в 24 часовом формате этим торгуют без сомнений.
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