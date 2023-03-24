В киоске на остановке «Музыкальное училище» нашли палёную водку и немаркированные сигареты

Изъяты 8 бутылок контрафактного алкоголя и 30 пачек немаркированных сигарет.

Жители 15-го микрорайона Липецка пожаловались в управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области на торгующий контрафактным алкоголем и немаркированными сигаретами киоск на остановке «Музыкальное училище».



24 марта сотрудники управления потребрынка наведались туда вместе с совместно с правоохранительными органами. В результате в киоске был обнаружен тайник для хранения контрафактного товара, изъяты 8 бутылок контрафактного алкоголя и 30 пачек немаркированных сигарет.



Возбуждено административное дело по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ.