Спорт

43 минуты назад

«Грин Хилл» опять не сумел обыграть ополовиненную «Тулу»

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#Баскетбол #"Грин Хилл"
«Грин Хилл» опять не сумел обыграть ополовиненную «Тулу»

Правда, во второй игре и у нашей команды возникли проблемы с составом.

Баскетболисты «Грин-Хилла» не смогли и во втором матче обыграть дома Тулу, которая привезла в Липецк всего шестерых игроков. Матч вновь закончился победой гостей, игравший с одним запасным – 73:60.

Правда, у липчан в повторной встрече даже не было в заявке играющего помощника главного тренера Сергея Рязанцева, из-за чего на паркет выходили 8 баскетболистов. При этом Кирилл Чигринский сыграл около 3-х минут, а Антон Цыганкова – около 4-х, так что количественные возможности команд почти уравнялись.

Первая четверть осталась за туляками – 20:15, а вторую липецкая команда откровенно провалила. Соперники сумели обеспечить в ней. По сути, задел на весь матч - 23:8. Липчанам не помогли даже выигранные две оставшиеся четверти: 17:16 и 20:14.

С площадки у нашей команды не уходили капитан 39-летний Андрей Гришин и 19летний Григорий Рулёв. Гришин набрал 15 очков – третий показатель в команде, а Рулёв трудился в основном под щитами, у него всего 4 очка, но зато 12 подборов. Самыми же результативными у липчан стали Владислав Кузнецов – 20 очков и Виктор Воробьёв – 16.

У «Тулы» на счету Данила Винокурова 24 очка, у Сергея Антипова – 20.

Туляки на 4-м месте и могут спокойно готовиться ко второму этапу соревнований. А вот липчанам, давно лишившимся шансов на плей-офф, осталось провести в сезоне только две игры 25 и 25 марта дома с занимающим 2-е место «Брянском».


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#Баскетбол #"Грин Хилл"

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