Происшествия

сегодня, 11:54

Присматривающая за кошкой соседка привела в квартиру предполагаемого вора

5 943
#кража
2
Присматривающая за кошкой соседка привела в квартиру предполагаемого вора

Потерпевшая во время кражи лежала в больнице.

59-летняя липчанка сообщила в полицию о краже из квартиры на улице Полиграфической золотых сережек.

«По версии следствия, потерпевшая на время лечения в больнице оставила ключи от квартиры своей соседке, чтобы та присматривала за её кошкой, а та 7 марта пришла в чужую квартиру со своим 39-летним знакомым, который украл из шкафа золотые сережки», - сообщает пресс-служба полиции.

Ущерб составил 5 300 рублей. Серёжки изъяты и возвращены потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
5 943
#кража
2

Комментарии (5)

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Ха

3 минуты назад
зато на днях за угон машины 10 тыщ штраф и 4 года условно
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Нонка

5 минут назад
И как то смутно про кошку!Жива?
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Да

55 минут назад
Люди совсем совесть потеряли,ведь попросили соседку как человека кормить кошку
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Гость

сегодня, 12:21
5 лет за кражу чужого имущества .
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Вау

сегодня, 12:01
5 лет за сережки
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