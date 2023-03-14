Происшествия
сегодня, 11:54
Присматривающая за кошкой соседка привела в квартиру предполагаемого вора
Потерпевшая во время кражи лежала в больнице.
59-летняя липчанка сообщила в полицию о краже из квартиры на улице Полиграфической золотых сережек.
«По версии следствия, потерпевшая на время лечения в больнице оставила ключи от квартиры своей соседке, чтобы та присматривала за её кошкой, а та 7 марта пришла в чужую квартиру со своим 39-летним знакомым, который украл из шкафа золотые сережки», - сообщает пресс-служба полиции.
Ущерб составил 5 300 рублей. Серёжки изъяты и возвращены потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
«По версии следствия, потерпевшая на время лечения в больнице оставила ключи от квартиры своей соседке, чтобы та присматривала за её кошкой, а та 7 марта пришла в чужую квартиру со своим 39-летним знакомым, который украл из шкафа золотые сережки», - сообщает пресс-служба полиции.
Ущерб составил 5 300 рублей. Серёжки изъяты и возвращены потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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