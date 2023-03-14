Присматривающая за кошкой соседка привела в квартиру предполагаемого вора

Потерпевшая во время кражи лежала в больнице.

59-летняя липчанка сообщила в полицию о краже из квартиры на улице Полиграфической золотых сережек.



«По версии следствия, потерпевшая на время лечения в больнице оставила ключи от квартиры своей соседке, чтобы та присматривала за её кошкой, а та 7 марта пришла в чужую квартиру со своим 39-летним знакомым, который украл из шкафа золотые сережки», - сообщает пресс-служба полиции.



Ущерб составил 5 300 рублей. Серёжки изъяты и возвращены потерпевшей.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.