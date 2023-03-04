Шедевр Алексеева не спас от поражения

«Металлургу» срочно нужно усиливать состав, а заявка по-прежнему закрыта из-за долгов.

В заключительном матче крымского сбора липецкий «Металлурга» на поле базы «Гигант» уступил «Зениту-Ижевск» - 1:3.

Впрочем, нельзя сказать, что липчане гнались за результатом в «товарняке», в контрольных играх не редки эксперименты, на которые сегодня и пошёл главный тренер липчан Сергей Первушин. До этого три матча состав «Металлурга» в Крымске был неизменным, за исключением игравших по очереди вратарей.

Сегодня место в «рамке» занял Максим Матюша, поскольку его напарник Александр Кобзев полностью провёл прошлую встречу с дзержинским «Химиком» (1:2). Главные изменения коснулись обороны, а именно позиций фланговых защитников, которые заняли Максим Сазонов (слева) и Александр Викторов (справа), при этом основной латераль Максим Елеев вышел в роли правого центрального защитника – ранее в интервью GOROD48 Первушин говорил, что этот вариант будет наигрывать на «всякий пожарный». Другими ЦЗ уже привычно стали Антон Белов и Роман Войдель.

В опорной зоне впервые в межсезонье вышел в старте Вениамин Баязов, занявший место рядом с Николаем Иванниковым, атакующее трио составили два Максима Гайдуков и Григорьев, а также Руслан Ахвледиани. Таким образом, остались в запасе номинально основные игроки Андрей Алексеев, Николай Смирных, Денис Поярков, лучший бомбардир Илья Глебов.

Ижевский «Зенит» в отличие от «Металлурга» только приехал на сбор в Крымск и проводил свой первый из 5-ти запланированных матчей. До этого «зенитчики» последний раз проверяли игровой тонус 21 февраля на синтетике в СК «Пермь Великая», где проиграли «Амкару» - 0:2.



Соперники атаковали чаще



Команда из Удмуртии с первых минут завладела преимуществом над экспериментальным составом «Металлурга» и хотя до острых моментов дело не доходило, на 26-й минуте всё же сумела выжать максимум: гол забил 19-летний хавбек Глеб Бахарев.

Пробоину «ниже ватерлинии» «Металлург» получил, когда пропустил второй гол за несколько секунд до перерыва. Его «сделал» опытный 33-летний защитник Александр Новицкий. Нам он хорошо известен по играм за «Калугу» и по драке в ноябре 2020 года на «Арене Анненки» с тогдашним нашим хавбеком Никитой Кашаевым. Оба забияки тогда получили по красной карточке, а Новицкий покинул поле в крови, но не в результате боксёрских умений хавбека липчан, а после того, как несколькими минутами ранее в борьбе против него правила нарушил наш капитан Войдель, после чего судья не засчитал гол Антона Белова, что привело к поражению «красно-чёрных» - 1:2.

На этот раз опытный Новицкий подключился к атаке и выдал «пас-конфетку» на Александра Цыганцова, который с линии штрафной уложил мяч в угол.

На 0:2 «Металлург» в первом тайме не наиграл, но что делать? Второй тайм липчане начали с серии замен и … с пропущенного гола. На 51-й минуте форвард Вячеслав Журавлёв сделал счёт – 3:0.







В дальнейшем моменты возникали и у тех, и у других ворот. Липчанам всё же удалось забить мяч престижа, причём появившийся на поле сразу после перерыва левый «краёк» Андрей Алексеев сделал это очень красиво. Подкараулив мяч на линии штрафной, он технично внешней стороной стопы закрутил его в дальний верхний угол рикошетом от перекладины – 3:1.

Итог сбора для «Металлурга» - 1 победа, 1 ничья и два поражения, причём в крайних встречах подряд. На этом «Металлург» сбор завершил, но скоро вновь вернётся в Крымск и проведёт ещё 4 спарринга.

Но главный вопрос сейчас не в этом, а в том, что утекают последние деньги, когда липчане могли бы усилить состав хотя бы свободными агентами, т.е. оставшимися без клуба игроками.

На запрет на регистрацию новичков, наложенный из-за долгов, продолжает действовать. Если его не снять, то и в официальных играх нас ждёт тоже самое, что и на сборах: качественные игры будут сочетаться с провальными. Ведь возможность для ротации кадров у Первушина ограничена.

0:1 – Бахарцев, 26. 0:2 – Цыганцов. 0:3 – Вяч.Журавлёв, 51. 1:3 – Анд.Алексеев, 81.Матюша, Елеев, Войдель, Ант.Белов (Д.Поярков, 31 (Ант. Белов, 68), А-др Викторов (Смирных,46), Макс. Сазонов (Анд. Алексеев, 46), Н.Иванников, Баязов, Макс. Гайдуков (И.Глебов 46), Ахвледиани, Макс. Григорьев (Макс. Болдырев, 56).4 марта. Крымск. Стадион «Гигант».