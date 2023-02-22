54-летний осужденный потребовал с елецкой колонии 350 000 рублей из-за отсутствия горячей воды

Мужчина также требовал признать условия содержания в колонии ненадлежащими.

Елецким городским судом рассмотрено административное дело по иску 54-летнего уроженца Саратовской области к елецкой исправительной колонии №4.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина требовал признать условия содержания в колонии ненадлежащими и взыскать компенсацию морального вреда в размере 350 000 рублей.



«Иск он обосновал тем, что в исправительном учреждении, где мужчина отбывает наказание сроком 13 лет лишения свободы, отсутствовала горячая вода, что нарушало его право на соблюдение личной гигиены. У заявителя имеется хроническое заболевание, при котором умывание холодной водой противопоказано. Для соблюдения гигиены и сохранения здоровья ему не хватало горячей воды, предоставляемой при помывке в бане и от нагревательных приборов», - отметили в пресс-службе.



Суд установил, что несмотря на отсутствие горячего водоснабжения в помещениях строгих условий содержания и отрядов, осуждённый обеспечивался горячей водой без ограничения путем кипячения холодной воды с помощью установленных водонагревателей. Кроме того, мужчина ходил на помывку в бане дважды в неделю.



В результате суд пришел к выводу, что права на надлежащие условия содержания в исправительном учреждении нарушены не были и отказал осужденному в удовлетворении иска.

