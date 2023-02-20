Заболеваемость ОРВИ в Липецке за неделю выросла на 8,7%

В Липецке циркулирует грипп В.

C 13 по 19 февраля количество заболевших новой коронавирусной инфекции выросло с 550 до 741 случая за неделю, а показатель заболеваемости другими острыми респираторными вирусными инфекциями вырос с 77 до 81,5 случаев на 10 тысяч населения. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Липецкой области.



За неделю в Липецкой области зарегистрирован 9 081 случай ОРВИ (из них 18 случаев гриппа, преобладает вирус грипп В – 15 случаев). Это на 5,9% выше показателей предыдущей недели.



Прирост случаев отмечен среди взрослых на 13,4%, среди взрослых сохраняется превышение расчетного эпидемического порога.



Среди детей от 3 до14 лет заболеваемость стабилизировалась на уровне прошлой недели, эпидпороги не превышены.



В Липецке зарегистрирован 6 231 случай ОРВИ, из них 11 случаев гриппа В. По сравнению с предыдущей неделей в Липецке заболеваемость выросла на 8,7%, преимущественно это произошло за счет взрослых.



В лабораторных исследованиях материалов от больных ОРВИ преобладают вирусы гриппа – 50% (15 случаев гриппа В и три гриппа А), РС-вирусы (25%), риновирусы (14%), по 3-5% положительных проб представлены аденовирусом, метапневмовирусом.



По состоянию на сегодня в коронавирусном блоке областной клинической инфекционной больницы находятся 206 больных. Из них 57 – в тяжелом состоянии (один пациент — на аппарате искусственной вентиляции легких). Все они, по словам главврача инфекционки Андрея Филатова, были не привитыми от коронавируса. Еще 50 больных в ЛОКИБ – с гриппом и ОРВИ.



