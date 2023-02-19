Сельская ипотека и кредит на благоустройство для жителей села: подробно в вопросах и ответах

Россельхозбанк продолжает выдачу сельской ипотеки в Липецкой области. Всего с начала действия программы банк выдал в регионе более 2, 2 млрд рублей сельской ипотеки более чем 1100 заёмщиков. Кроме того, банк предлагает еще один продукт жителям сельских территорий региона– потребительский кредит на благоустройство.

Подробнее о возможностях и условиях предоставления этих кредитов – в специальном интервью с заместителем директора Липецкого филиала Россельхозбанка Ольгой Комаровой.

- Ольга Сергеевна, давайте начнем с сельской ипотеки. Всех в первую очередь интересует процентная ставка. Какова она?

- Льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести жильё в сельской местности с помощью кредита под 3%* годовых .

- Сельская ипотека только для жителей села?

- Сельская ипотека реализуется в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий». Так что кредит доступен всем, кто решит переехать на постоянное место жительства именно на сельские территории: в программе речь идет о покупке или строительстве дома на территориях с населением не более 30 тысяч человек. С помощью данного субсидированного кредита можно приобрести дом во всех населённых пунктах Липецкой области, кроме Липецка, Ельца и Грязей. В Липецком, Елецком и Грязинском районах купить недвижимость с помощью сельской ипотеки тоже возможно. Таким образом, в Данкове и Усмани, в Чаплыгине и Лебедяни, Задонске и Добринке по программе можно приобрести и уже приобретаются новые дома. Популярными у клиентов банка стали села Кулешовка, Ленино, Троицкое и Большая Кузьминка.

- Какие объекты можно приобрести в рамках данной программы и как подать заявку?

- Сельская ипотека может быть направлена только на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) или покупку готового дома. В отношении готового дома требования стандартны: это должна быть капитальная постройка с фундаментом и крышей, проведенными коммуникациями, с достаточной площадью для конкретного числа членов семьи заемщика, не ветхое и не аварийное жильное – дом, в котором можно проживать круглый год. Если речь о возведении, то строительство жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика, или приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома должно осуществляться согласно договору подряда с подрядной организацией**. Причем компания эта должна быть аккредитована банком. Сейчас РСХБ продолжает принимать от застройщиков Липецкой области заявки на аккредитацию. По программе можно также приобретать объекты незавершенного строительства, закончить работы должна также аккредитованная организация.

Если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше 5 лет, у юридического лица — не старше 3 лет. В 2022 году было отменено существовавшее ранее требование об обязательной газификации. Требуется постоянная регистрация в приобретенном объекте, которую надо подтверждать не чаще чем 1 раз в 3 месяца в течение 5 лет.

Заявку на ипотеку можно оставить через портал РСХБ Свое Жилье: https://svoedom.ru/ или в офисах банка.

- Какова максимально доступная сумма кредита для нашего региона?

Максимальный размер кредита для Липецкой области – 3 млн рублей, минимальный – 100 тысяч рублей. Для семейных пар размер кредита может быть увеличен до 6 млн рублей: для этого каждый из супругов берёт по кредиту. Максимальный срок кредита ­– до 25 лет. Первоначальный взнос составляет от 10 %. Кроме того заемщик производит оплату стоимости отчета об оценке объекта недвижимости в случае приобретения готового жилья на сельских территориях по тарифам оценщиков. Приобретаемое недвижимое имущество будет находиться в залоге у Банка до выплаты полной стоимости кредита. При совершении аккредитивной формы расчетов за приобретаемое недвижимое имущество заёмщик производит оплату аккредитива в соответствии с тарифами банка.

- Расскажите подробнее о том, кто может стать заёмщиком по программе.

- Заёмщиком могут стать россияне возрастом от 21 до 75 лет. Важно иметь официальный доход в размере, который позволял бы оплачивать кредит, и хорошую кредитную историю.

Сельская ипотека уже показала свою востребованность. Среди наших клиентов очень много молодых семей, для которых это первое собственное жилье. Средний возраст заемщика по программе 37 лет. Причем 46% заёмщиков заняты в сельском хозяйстве.

- Бывает так, что дом уже есть, но для того, чтобы считать его по-настоящему комфортным, нужно провести коммуникации или сделать ремонт. Есть ли в банке продукт на этот случай?

- В этом случае Россельхозбанк готов предоставить потребительский кредит на благоустройство для жителей села , по которому в январе улучшены условия: увеличена вдвое максимальная сумма кредита, а процентная ставка значительно ниже основных кредитов в банке.

Средства по кредиту можно направить на ремонт объекта недвижимости, его газификацию и электрификацию, организацию водоснабжения и водоотведения. Причем с января клиентам предоставлена возможность использования части кредита (до 40% включительно) на оплату оборудования или строительных материалов по договорам купли-продажи (без заключения договора подряда). Кредит могут получить жители сельских территорий Липецкой области, он не распространяется на жителей областного центра, Ельца и Грязей.

Подведя итог, хочу подчеркнуть, что Россельхозбанк в регионе предлагает очень интересные продукты с привлекательными ставками для жителей сельских территорий и всех, кто хочет ими стать. Благодаря им можно построить или купить дом своей мечты и существенно улучшить жилищные условия, а также благоустроить существующий дом.

*– Процентная ставка составляет 3 % годовых (на текущую дату). Процентная ставка действует как при условии оформления договора личного страхования, так и в случае отказа от личного страхования. В случае несвоевременной оплаты или нарушения цели использования кредита льготная ставка переходит в стандартную — 11,5 %

** – Подрядные организации и договоры подряда должны соответствовать требованиям АО «Россельхозбанк».

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